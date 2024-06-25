امرأة حامل في تايلاند تتظاهر باختطافها لابتزاز زوجها

تظاهرت امرأة حامل في تايلاند بأنها مخطوفة، بمساعدة من قدموا لها قروضاً بفوائد عالية للغاية، لتستغل تعاطف زوجها معها كي يدفع لهم ديونها.

وبدأ التحول الغريب للأحداث عندما أخذت امرأة، كانت تعيش في مقاطعة ساموت براكان بوسط تايلاند، 80 ألف بات تايلاندي (2200 دولار أميركي) من الحساب البنكي لزوجها، تحت ستار طلب فدية في 30 مايو، حسبما ذكرت صحيفة «تايلاند وورلد ديلي».

وأبلغت المرأة زوجها بأنها مغادرة المنزل من أجل تصوير بعض الوثائق. وبعد فترة قصيرة وصل الزوج تسجيل فيديو يظهر له زوجته، التي كانت حاملاً في شهرها الخامس، ورأسها مغطى بكيس أسود، وبدت بأنها محبوسة في مكان ناءٍ.

وبحث الزوج عن زوجته، ولكنه لم يتمكن من العثور عليها، فأبلغ الشرطة عن الحادث. وتم العثور على المرأة في غابة.

وبدت بأنها في «حالة من الرعب»، وتم نقلها في الحال إلى المستشفى حيث روت قصتها لهم.

وقالت إنه بعد تصوير الوثائق، تبعها رجلان ملثمان وخطفاها وغطيا رأسها بكيس أسود، ثم طلبا فدية قدرها 80 ألف بات تايلاندي من زوجها.

ولكن إثر مزيد من التحقيقات، اكتشفت الشرطة أن ثمة ثغرات في روايتها عن الخطف، ثم عثرت على تحويلات مصرفية وإيصالات تتعلق بالقروض على هاتفها. وعندها اعترفت المرأة بإدمانها لعب القمار، لكنها أصرت على أن ذلك لا علاقة له باختطافها.

ولكنها اعترفت لاحقاً في نهاية المطاف بأنها من دبر الاختطاف لنفسها، وساعدها من قدموا لها القرض.

وأوضحت أنها اقترضت منهم نحو 70 ألف بات تايلاندي، وتنوي استخدام مدخرات زوجها لسداد الدين دون علمه.

وبالنظر إلى حملها، طلب الزوج من الشرطة عدم اتخاذ أي إجراء ضد زوجته. عن «ساوث تشاينا مورننغ بوست»