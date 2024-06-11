لصوص محترفون يستهدفون محال راقية في باريس

رجل يُزيل سيارة محترقة استخدمها فريق من اللصوص الهاربين كسيارة دهس لمهاجمة متجر «شانيل» بالقرب من شارع الشانزليزيه في باريس، وفقاً لمصدر في الشرطة الفرنسية. وقبل ثلاثة أسابيع هاجم لصوص مسلحون متجراً للمجوهرات بالمنطقة الراقية نفسها. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللصوص استهدفوا متجر «هاري وينستون». وأُدين ثمانية أشخاص عام 2015 في عملية سطو مماثلة وقعت عام 2008، حيث سرق ثلاثة مسلحين ما قيمته 92 مليون دولار من المجوهرات.