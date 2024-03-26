كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق قمر اصطناعي للتجسس أوائل أبريل

تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق ثاني أقمارها الاصطناعية للتجسس في بداية أبريل المقبل، وفقاً لما قالته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، في إطار مشروع لإطلاق خمسة أقمار اصطناعية لتحسين مراقبة كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سيؤول أطلقت أول قمر اصطناعي للتجسس باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة عسكرية أميركية في كاليفورنيا، في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن تطلق قمرها الاصطناعي الثاني من قاعدة عسكرية أميركية في فلوريدا كجزء من مشروع لامتلاك خمسة أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جيون ها كيو، في مؤتمر صحافي: «المشاورات النهائية جارية مع مقاولي القمر الاصطناعي من أجل الإطلاق المتوقع في أوائل أبريل»، دون الكشف عن موعد محدد للإطلاق.

ويأتي الإطلاق المخطط له في الوقت الذي تبذل فيه بيونغ يانغ أيضاً جهوداً للحصول على قدرات استطلاع فضائية.

وأطلقت كوريا الشمالية بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في نوفمبر الماضي، وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية أخرى للتجسس هذا العام.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لإطلاق ثاني قمر اصطناعي للتجسس، ربما في أواخر مارس الجاري.