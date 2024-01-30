البحرية الهندية تحرر سفينة صيد إيرانية استولى عليها قراصنة قبالة الصومال

أعلنت البحرية الهندية أمس تحرير سفينة صيد إيرانية خطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم البحرية الهندية فيفيك مادوال، إن «قراصنة صعدوا على متن سفينة الصيد وأخذوا أفراد الطاقم رهائن».

وأضاف أن السفينة الحربية الهندية «انس سوميترا» تمكنت من تحرير أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصاً مع السفينة، التي تحمل اسم «إيمان»، وترفع العلم الإيراني. وكانت السفينة الحربية الهندية تقوم بدورية قبالة سواحل الصومال في خليج عدن، عندما تلقت رسالة استغاثة من سفينة الصيد الإيرانية.

وقال مادوال إن السفينة الهندية «اعترضت السفينة» الإيرانية، ثم حاولت «إكراه» القراصنة على إطلاق سراح الطاقم والسفينة.

وأوضحت البحرية الهندية أنه تم «تأمين (سفينة الصيد) وإطلاق سراحها لمواصلة عبورها»، من دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو مصير القراصنة. ويأتي ذلك فيما يشن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن على سفن يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل رداً على الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية.

وتم تحويل قوات بحرية دولية شمالاً من خليج عدن إلى البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من استغلال القراصنة للفراغ الذي تركته وراءها في ظل تسجيل أول عملية قرصنة صومالية ناجحة منذ عام 2017 في ديسمبر. وبلغت الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون ذروتها عام 2011.