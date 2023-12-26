البحرية التونسية تضبط 100 مهاجر جنوبي الصحراء

أعلنت السلطات الأمنية في تونس ليل الأحد، ضبط نحو 100 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بسواحل صفاقس، في محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا.

وأفاد الحرس الوطني بضبط المهاجرين غير النظاميين في عمليتي إبحار منفصلتين بصفاقس، التي تعد نقطة استقطاب رئيسة لأنشطة الهجرة غير النظامية ومهربي البشر.

وتضم المنطقة ومدن تونسية أخرى، عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مسعى للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وعلى مدار الشهرين الماضيين نجحت البحرية التونسية في الحد من تدفق المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بعد أن بلغت أعدادهم مستويات قياسية هذا العام حتى أغسطس الجاري، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.

يذكر أن ولاية صفاقس باتت من أهم نقاط الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية، وهو ما أكدته منظمات عدة، متابعة لموجات الهجرة في البحر المتوسط.

وقالت وزارة الداخلية التونسية لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق، إن عدد مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس يقدر بنحو 100 ألف، من بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.

• 100 ألف مهاجر في تونس بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.