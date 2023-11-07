مزارعون لبنانيون يطالبون بمنع الزيت الأجنبي

استنكر تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، في بيان، دخول كميات كبيرة من زيت الزيتون وحب الزيتون الأجنبي إلى مستودعات التجار في عدد من مناطق لبنان، مع استمرار موسم قطاف الزيتون في مناطق زراعة الزيتون الأساسية بلبنان.

وناشد التجمع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وإدارة الجمارك والقوى الأمنية، وقف دخول كميات زيت الزيتون وحب الزيتون إلى لبنان، تنفيذاً لقرار منع استيراد زيت الزيتون.

واعتُبر أن زيت الزيتون مايزال مقبول الثمن في لبنان إذا ما قُورن بالارتفاع الفاحش لأسعار زيت الزيتون في كل دول العالم، نتيجة فقدان معظم الموسم بسبب التغيرات المناخية. ففي إسبانيا مثلاً، يتعدى ثمن «تنكة» الزيت مائتي دولار.

وأكدت وزارة الزراعة أن الزيوت الأجنبية التي تدخل لبنان بأسعار رخيصة، هي في معظمها زيوت مغشوشة، ما يشكّل عملية اغتيال لزيت الزيتون اللبناني وللأمن الغذائي الوطني.