إيلون ماسك.. وأخبار بلا مانشيتات

أثار موقع «فورتشن» انتباه الكثيرين في نهاية أغسطس الماضي، عندما استبق جميع المنصات، ونشر تقريراً قال فيه إن «موقع إكس (تويتر سابقاً)، يخطط لإحداث تغيير جوهري في شكل تقديم الأخبار، يعتمد على عدم إظهار عناوين الأخبار على تغريدات المنصة». لم يمض على نشر هذا الخبر أكثر من أربع ساعات، حتى خرج صاحب (إكس)، الملياردير إليون ماسك، ليقول بكل فخر «نعم سيتم ذلك، هذا توجيه مني شخصياً، وهذا سيحسن جماليات المنصة».

جاء هذا التغيير المثير للدهشة بعد أيام قليلة من إدخال ماسك لتقنية إبطاء وقت عملية نقل مستخدم (إكس) من المنصة إلى مواقع أخرى، مثل موقع «نيويورك تايمز» أو «واشنطن بوست».

واجه التغيير الأخير الذي قام به ماسك جملة انتقادات واسعة بمجرد إعلانه. وعلى سبيل المثال، فقد غرّد المحرر السياسي بصحيفة «نيويورك تايمز»، جوناثان سوان، تعليقاً على التغيير، بحسب ما نقل موقع مجلة «فوربس»، قائلاً «إنني لست متأكداً من أنني رأيت هذا الشيء من قبل، وهي المرة الأولى في ما أعتقد التي يقوم فيها مالك شركة بتدمير الجزء الأكثر فاعلية في منتجه»، كما قام مستخدمون لمنصة (إكس) بإضافة عناوين إلى متن تغريداتهم، في إشارة ساخرة منهم من التغيير الذي أجراه ماسك.

ويعتقد مراقبون أن هذا القرار قد ينتهي بالأمر إلى تقليص حركة مرور صفحات الويب الإخبارية أو الروابط، لأن تقليل عدد الكلمات في فورمات التغريدات ربما يترتب عليه احتمالات تقليل عدد ظهورها. كما أن إلغاء المانشيتات يتسبب، في نظر هؤلاء المراقبين، في غموض أو اختلال السياقات، ليذهب بالمعاني إلى مناطق لم يقصدها كاتبها، أو إلى نتائج لم يقصدها كاتبها، أو على الأقل إلى اختلال السياقات، حيث إن هناك ترابطاً بين الشكل والمساحة من جهة والمضمون من جهة أخرى. ويغالي البعض في تصور دوافع ماسك لهذا القرار، حيث يرونه استكمالاً لكراهيته المزعومة من وجهة نظرهم للصحافة، أو بالأدق لها في ثوبها التقليدي.

ويفسر كثيرون خطوات ماسك المتوالية ضمن إطار شخصيته، ومعاداته للنمطية، فهو تارة يضع علامة تصنيف على مواقع «بي بي سي»، و«إن بي آر» الأميركية، وتارة يشكك في نزاهة «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، وتارة ثالثة يطلق تصريحات صادمة، مثل تصريحه في 30 سبتمبر الماضي بأنه «لا يقرأ الصحافة التقليدية»، وأنها «مضيعة للوقت ومصدر للحزن»، وأنه «لم يعد يقرأ الدعاية الإعلامية التقليدية»، بحسب روايات صحافية متطابقة.

ويفسر خبراء أيضاً خطوة ماسك برغبته في إحداث قطيعة مع تقليد نشر المقاطع القصيرة، كما كانت تفعل «تويتر» في السابق، تمهيداً لتحويل المنصة إلى مكان يحتمل نشر المحتوى الطويل، كما يتأتى ذلك مع محاولات ماسك لاستقدام أسماء صحافية كبيرة وصناع محتوى مشهورين لمنصته، كما تظهر ذلك تغريدته في أغسطس الماضي، التي قال فيها إنه «إذا كنت صحافياً تسعى لمزيد من الحرية ومزيد من الدخل، فأهلاً بك على منصة إكس»، كذلك لدعوته صانع محتوى «إم. إس. إن. بي. سي»، راشيل مادو، ومذيع فضائية «سي. إن. إن»، دون ليمون، لوضع أخبارهم المسائية على المنصة. وتتبدى إذاً خطوة ماسك رويداً رويداً، وما يبدو أنه خارج على السياق في الوهلة الأولى «يتكشف أنه جزء من سياق كامل جديد».

• التغيير المثير للدهشة جاء بعد أيام قليلة من إدخال ماسك لتقنية إبطاء وقت عملية نقل مستخدم (إكس) من المنصة إلى مواقع أخرى.