210 آلاف طالب يتنافسون في أولمبياد «إبداع» بالسعودية

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، الوصول إلى رقم تاريخي غير مسبوق في التسجيل بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024».

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في الأولمبياد الوطني 210448 طالباً وطالبة من 48 إدارة تعليمية، من مختلف مناطق المملكة، بزيادة 44% على العام الماضي؛ وذلك لخوض أكبر وأهم منافسة طلابية في مجال الأبحاث، تستمر عاماً كاملاً، وتنتهي بالفوز بجوائز «إبداع» المحلية، ومن ثم الانتقال للمشاركة الدولية، وتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» وغيره من المسابقات الدولية ذات العلاقة.

ووصلت أعداد المسجلين إلى رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقة في النسخة الـ15 منها؛ حيث سجل 210448 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة، وبلغ عدد الطالبات منهم 113 ألف طالبة؛ فيما بلغ عدد الطلاب 97 ألف طالب، مثّلوا 48 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى طلبة إدارة تعليم المدارس خارج المملكة.

وتُعد أعداد المسجلين هذا العام، الأكبر على مدار تاريخ أولمبياد إبداع منذ تدشينه، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم؛ وتَصدرت منطقةُ الرياض أعداد المسجلين بـ44530 طالباً وطالبة، تلتها في الترتيب مناطق: (مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، ونجران، وتبوك، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية، وأخيراً حائل).