إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية بلا استشارة طبية في الكويت

في إطار خطة تطوير الخدمات الصحية، وتسهيلاً على المواطنين، خاطب وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، ديوان الخدمة المدنية بشأن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة وهي الحصول على إجازة مرضية بدون استشارة طبية، لبعض الحالات عبر المنصات الإلكترونية.

وتأتي الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الصحة من دون مراجعة المركز الصحي، نظراً لوجود حالات لا تستدعي أن تكون الإجازة المرضية بعد استشارة طبية، بهدف تخفيف الضغط على مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الكوادر الطبية في مختلف مناطق البلاد، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية.

وتضمنت مخاطبة وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية، الإشارة إلى مقترح بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006، بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات، والمتضمن إطلاق خدمة إنشاء إجازة مرضية بدون استشارة طبية، من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.

وحدد المقترح ضوابط منح الإجازة المرضية على النحو التالي: إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوماً للمرة الأولى، وإجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوماً للمرة الثانية، وإجازة بربع راتب للخمسة عشر يوماً في الثالثة، وإجازة بدون راتب للخمسة عشر يوماً للمرة الأخيرة، كما اشترط المقترح ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية على ثلاثة أيام في الشهر.

ووفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية في الكويت، يُسمح للموظفين المصابين بأمراض تمنعهم من ممارسة أعمالهم على النحو المطلوب، ويحتاجون معها إلى الحصول على فترة راحة للشفاء، أخذ إجازة مرضية لمدة تصل إلى 120 يوماً في السنة، مع الخصم من الراتب في بعض الحالات عندما تكون الإجازة طويلة.