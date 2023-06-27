أنتوني بلينكن: الدفاع عن عاصمة روسيا ضد المرتزقة منعطف كبير

لاتزال محاولة مجموعة «فاغنر» التمرد في روسيا تثير التساؤلات. ويرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن ما جرى يعتبر مسألة روسية داخلية، والجميع في انتظار ما سيحدث لاحقاً. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه قناة «سي بي إس نيوز»:

■ هل يمكنك إخبارنا بمن كان في إدارة جو بايدن على اتصال بالقيادة الروسية؟

■ ■ حسناً، لقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي الخاص بناءً على طلب الرئيس للتواصل مع الروس. أولاً وقبل كل شيء للتأكد من فهمهم لمسؤولياتهم في ما يتعلق بحماية أفرادنا، وضمان سلامتهم ورفاههم، وأي مواطن أميركي في روسيا؛ لذا فقد انخرط عدد من الأشخاص للتأكد من أن الروس تلقوا تلك الرسالة.

■ هل الولايات المتحدة مستعدة لمزيد من الاضطرابات في روسيا، والسيناريو القائل بأن فلاديمير بوتين لن يبقى في السلطة؟

■ ■ هذه قصة تتكشف، وأعتقد أننا في خضم صورة متحركة، ولم نرَ الفصل الأخير بعد، ونحن نراقب عن كثب وبعناية شديدة، ولكن فقط نضع هذا في سياقه. وقبل 16 شهراً كانت القوات الروسية على أعتاب مدينة كييف في أوكرانيا، معتقدة أنها ستستولي على المدينة في غضون أيام، وأنها ستمحو أوكرانيا من الخريطة كدولة مستقلة، والآن في نهاية هذا الأسبوع كان عليهم الدفاع عن موسكو - عاصمة روسيا، ضد المرتزقة من صنع بوتين. وأثار يفغيني بريغوجين، نفسه في هذا الحادث أسئلة عميقة حول الأسس المنطقية لحرب روسيا وأوكرانيا في المقام الأول، قائلاً إن أوكرانيا أو حلف الناتو لا يشكلان تهديداً لروسيا.

■ ولكن هل الولايات المتحدة مستعدة لاحتمال سقوط الحكومة في موسكو؟ وهل مخزونها النووي، وهو الأكبر في العالم، آمن؟

■ ■ نستعد دائماً لكل طارئ من حيث ما يحدث في روسيا. إنها مسألة داخلية على الروس أن يتعاملوا معها، وبالطبع عندما نتعامل مع قوة عظمى خصوصاً قوة لديها أسلحة نووية، فهذا شيء يثير القلق، وهو شيء نركز عليه بشدة. ولم نشهد أي تغيير في الموقف النووي لروسيا.

■ طرح يفغيني بريغوجين، تساؤلات حول فرضية حرب فلاديمير بوتين، فهل يعود مقاتلو «فاغنر» إلى القتال في أوكرانيا؟

■ ■ قريباً جداً ستعرف ما سيحدث لقوات «فاغنر»، سواء عادوا إلى القتال أم لا، وكان من غير العادي أنهم كانوا ينتقلون من أوكرانيا إلى روسيا، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانوا سيعودون إلى القتال بصفتهم «فاغنر»، وما إذا كانوا سينضمون إلى القوات الروسية النظامية، وماذا يعني هذا لمجموعة «فاغنر» في أجزاء أخرى من العالم.

- هل هناك احتمال لحرب أهلية؟

■ ■لا أريد التكهن بذلك، فهذه أمور داخلية في الأساس، ونحن نريد التأكد من استمرار امتلاك أوكرانيا لما تحتاجه للدفاع عن نفسها، واستعادة الأراضي التي تراها روسيا جزءاً منها.

■ هل سيتواصل الرئيس بايدن مباشرة مع فلاديمير بوتين؟ هل تواصل مدير وكالة المخابرات المركزية مع المخابرات الروسية؟

■ ■ لن أتطرق لأي اتصالات دبلوماسية أجريناها، ويمكنني أن أخبرك بأنه بناءً على تعليماتي وبناءً على تعليمات الرئيس، كان لدينا بعض التواصل مع الروس خلال عطلة نهاية الأسبوع للتأكد من فهمهم لمسؤولياتهم عندما يتعلق الأمر بالبحث عن سلامة وأمن موظفينا في روسيا، ومن المهم جداً أن نقوم بذلك، وقد فعلنا ذلك.

بالطبع عندما نتعامل مع قوة عظمى خصوصاً قوة لديها أسلحة نووية، فهذا شيء يثير القلق، وهو شيء نركز عليه بشدة، ولم نشهد أي تغيير في الموقف النووي لروسيا.