مشروع وطني في سلطنة عُمان لقياس تجربة المرضى

المصدر: عن «الوطن» العُمانية

دشنت أمس وزارة الصحة، في سلطنة عُمان، ممثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة، بديوان عام الوزارة، المشروع الوطني لقياس تجربة المرضى في المؤسسات الصحية، وذلك تحت رعاية وزير الصحة، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، بحضور وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، وعدد من مديري العموم في ديوان عام الوزارة والمحافظات ومديري المستشفيات.

وقدمت المديرة العامة لمركز ضمان الجودة، الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية، نبذة عن مشروع قياس تجربة المريض ومراحل التطبيق، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتأثير الجائحة دولياً على المواعيد بمختلف أنواعها وتخصصاتها.

وأوضحت أنّ رؤية المركز تتمثل في أن تكون السلطنة مرجعاً وطنيّاً ذا مستوى عالمي في مجال جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، مؤكّدة التزام المركز بالقيام بمسؤولياته المهنية للمشاركة في تطوير منظومة الخدمات الصحية بما يتفق مع الرؤية المستقبلية لجعل السلطنة ذات مكانة طبية عالميّاً وبالمكانة العلمية لأبنائها من مقدمي الرعاية الصحية، وحرصاً وتماشياً مع رؤية «عُمان 2040» في تجويد الخدمات الحكومية الوزارية المقدمة تحقيقاً لنظام صحي رائد بمعايير عالمية يتسمُ بالشفافية والجودة.

وأشارت إلى أنّ الهدف الاستراتيجي الخامس للبرنامج الاستراتيجي لقطاع الصحة في الخطة التنفيذية لرؤية «عُمان 2040» لقطاع الصحة المُتعلق بأنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها يرتبطُ بشكل أساسي بتعزيز ثقافة جودة الرعاية وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة بجميع مؤسسات الرعاية الصحية.

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