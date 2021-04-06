انخفاض معدل الجريمة في فلسطين خلال «كورونا» بنسبة 23%

المصدر: عن صحيفة «الأيام» الفلسطينية

قال الجهاز المركزي للإحصاء، أمس، إن معدل الجريمة في فلسطين، انخفض خلال جائحة «كورونا»، بنسبة 23% مقارنة مع عام 2016.

وأوضح «الإحصاء» أن نتائج الدورة السابعة من مسح الضحية خلال الربع الرابع من عام 2020، أظهرت أن 5.4% من الأسر في فلسطين تعرضت لأفعال إجرامية، (بواقع 4.1% في الضفة، و7.6% في غزة)، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة مع عام 2016.

وأشار إلى أن نسبة الأسر التي تعرضت للسرقة (باستثناء سرقة السيارة) في فلسطين بلغت 2.8%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 2.4%، ونسبة الأسر التي تعرضت ممتلكاتها إلى إتلاف 0.4%، ونسبة الأسر التي تعرض أفرادها للاعتداء 0.6%، وأما نسبة الأسر التي تعرضت لتحرشات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين فبلغت 0.7%، فيما بلغت نسبة الأسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الأقل 2.0% (بواقع 1.4% في الضفة و3.0% في غزة).

وأضاف أن 1.1% من الأفراد في فلسطين تعرضوا لأفعال إجرامية (بواقع 0.9% في الضفة، و1.4% في غزة)، وأشارت النتائج إلى أن السرقة هي أكثر الأفعال الإجرامية ضد الأفراد، وبلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لها من إجمالي الأفراد الضحايا في فلسطين 57.3%، إضافة الى محاولة السرقة بنسبة 3.6%، تليها اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بواقع 11.8% (بواقع 23.4% في الضفة، و0.7% في غزة)، في حين بلغت نسبة الاعتداء بالضرب أو التهديد 19.6%، ونسبة إتلاف الممتلكات 4.8% من مجمل الأفعال الإجرامية ضد الأفراد.

وبيّن أن نسبة حدوث الأفعال الإجرامية (آخر فعل إجرامي) داخل منزل الضحية بلغت 34.8% (بواقع 27.8% في الضفة، و41.6% في غزة)، في حين أن 34.1% حدثت بجوار المنزل (بواقع 33.6% في الضفة، و34.6% في غزة).

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