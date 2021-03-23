مُعذِّب الخيل في جدة يواجه عقوبات قانون الرفق بالحيوان

المصدر: عن «عكاظ»

أكد المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف أن معذّب الخيل في جدة، الذي تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيل، محدثاً إصابات ظاهرة على أجزاء من جسمه، وتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يواجه عقوبات مخالفة قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الرياض يومي 24 و25 محرم 1433هـ، 19 و20 ديسمبر 2011، ولائحته التنفيذية.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة أعلنت أنه إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، فقد تم القبض على مواطن في محافظة جدة تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على خيل، محدثاً إصابات ظاهرة على أجزاء من جسمه، ووفق الإمارة فقد تمّ توقيفه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ويهدف النظام الى رعاية الثروة الحيوانية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية بجميع أنواعها من الحيوانات والدواجن والطيور، سواءً الأليفة منها أو المستأنسة، والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكلٍ يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها. وعدّت الإساءة إلى الحيوانات بغير أذى صدر منها ضد الإنسان ليدفع عن نفسه شرّها تعدياً، ولا يصح تعذيبها، كون هذا الأمر لا يقبله الدين الإسلامي ولا العقل والمنطق.

وينص قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على معاقبة كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية، بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، و في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، تضاعف الغرامة، وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يتم إغلاق المنشأة (مؤقتاً) لمدة لا تزيد على 90 يوماً.

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