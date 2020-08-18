بدء إجراءات خصخصة «الكهرباء» والهواتف الثابتة في الكويت

المصدر: عن «القبس» الكويتية

قرر المجلس الأعلى للتخصيص المضي قدماً في تخصيص المرافق الحكومية، على أن تكون البداية بإجراءات خصخصة المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، بما فيه الهواتف الثابتة. وأفادت مصادر حكومية، لـ«القبس» بأن المجلس خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، التي بدورها قررت طرح ست ممارسات تتعلّق باختيار الجهات والمكاتب الاستشارية، التي ستقوم بدراسات الجدوى وتقييم الأصول، على أن تكون الممارسات على النحو التالي: «ممارسة خاصة بتقييم أصول المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء، وأخرى لإجراءات التخصيص، وممارسة تقييم أصول قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، وأخرى لإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى دراستَيْ جدوى لتخصيص مرفقين حكوميين للجهتين ذواتي العلاقة».

وأشارت المصادر إلى أن الوصول إلى مرحلة التنفيذ قد يستغرق بعض الوقت، متوقعة أنه فور الانتهاء من عمليات التقييم ودراسات الجدوى المتعلقة بالمرافق، سيتم الإعلان عن البرنامج الزمني النهائي لتخصيص المرافق. يشار إلى أن بعض المرافق الحكومية، التي تستهدفها برامج التخصيص، تشمل: مطار الكويت الدولي، وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، وميناء الشويخ، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، وشركة النقل العام، ومطبعة الكويت الحكومية، والمشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع البريد التابع لوزارة المواصلات.

أهم المرافق الحكومية، التي تستهدفها برامج التخصيص، تشمل: مطار الكويت الدولي، وقطاع الاتصالات، وميناء الشويخ، وشركة النقل العام.

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