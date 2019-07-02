5037 حالة هروب في المدارس الكويتية

المصدر: عن صحيفة «الأنباء» الكويتية

يعتبر هروب الطلبة من الحصص أثناء اليوم الدراسي من المشكلات التي تواجه الإدارات المدرسية، وتبحث لها عن حل، بالتنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدرسة وأولياء، حيث كشفت إحصائية أعدتها إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية للعام الدراسي الماضي أن إجمالي عدد حالات هروب الطلبة والطالبات من الحصص الدراسية بلغ 5037 طالباً وطالبة، منهم 2501 من مدارس البنين و2536 من مدارس البنات، وأوضحت الإحصائية التي حصلت «الأنباء» الكويتية على نسخة منها أن أكثر المناطق التعليمية عدداً في حالات الهروب من الحصص كانت منطقة الأحمدي التعليمية، حيث بلغ عددها 1328 حالة، تليها منطقة الفروانية التعليمية بعدد 1154، ثم تعليمية حولي بعدد 858 حالة، ثم منطقة العاصمة التعليمية 726 حالة، تليها تعليمية مبارك الكبير بعدد 577، بينما كانت أقل المناطق التعليمية عدداً في حالات الهروب من الحصص منطقة الجهراء التعليمية، حيث سجلت 394 حالة هروب.

وأشارت الإحصائية إلى أن أكثر المراحل التعليمية عدداً في حالات الهروب من الحصص كانت في المرحلة الثانوية بمنطقة الأحمدي التعليمية بعدد 531 حالة، تليها المرحلة المتوسطة بمنطقة الأحمدي التعليمية نفسها بعدد 488 حالة، ثم المرحلة الابتدائية بمنطقة الفروانية التعليمية بعدد 306 حالات، موضحة أن عدد حالات الهروب من الحصص المسجلة للطالبات كانت أكثر عدداً من الطلبة البنين على مستوى جميع المناطق التعليمية، بزيادة 35 حالة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة أنه تم التعامل مع الحالات مهنياً من خلال سجل الخدمة الاجتماعية، حسب المرحلة والنوع والمنطقة، مشيرة إلى أنه يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع أولياء الأمور، وإبلاغهم بسلوك أبنائهم عبر ملف كل طالب على حدة.