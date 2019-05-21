رصد عشرات المخالفات في جمع التبرعات بالكويت

المصدر: «الجريدة» الكويتية

نحو 800 جولة تفتيش ميدانية، أجرتها فرق «الشؤون» منذ بداية شهر رمضان، حررت خلالها عشرات المخالفات، التي كان أبرزها أكشاك جمع الملابس المخالفة، والتي تقدر بـ80 كشكاً. وكشفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية، لـ«الجريدة» أن «فرق التفتيش الميدانية الستة، التي شكلتها الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات في شهر رمضان، رصدت عشرات المخالفات المتنوعة، خلال نحو 800 جولة ميدانية أجرتها منذ بداية الشهر الفضيل»، موضحة أن «أبرزها كانت أكشاك جمع الملابس، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، التي تقدر بنحو 80 كشكاً».

وبينت المصادر أنه «تمت مخاطبة بلدية الكويت، التي أزالتها كاملة»، مشددة على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أي شخص أو مؤسسة أو جمعية، أو مبرة خيرية، تجمع التبرعات بطرق مخالفة، دون علم الوزارة، بغية ضمان وصول تلك الأموال المجموعة إلى الجهات المصرح لها بالجمع، ثم التأكد من إنفاقها في مصارفها الحقة، وعدم وقوعها في أيادٍ غير أمينة ولا آمنة، تنفقها في غير مصارفها، أو تستغلها بصورة خاطئة».

وذكرت أن «معظم المخالفات المحررة لا ترقى إلى الجسيمة، وتمت مخاطبة مقترفيها وإزالتها فوراً، والتعهد بعدم تكرارها مجدداً، سواء كانت من جمعيات خيرية أو مؤسسات للنشر والتوزيع، إضافة إلى عدم التقيد بجدول الجمع في المساجد المعد سلفاً من وزارة الأوقاف، واستخدام استقطاعات بنكية غير ممهورة بختم الوزارة، فضلاً عن عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الجمع».