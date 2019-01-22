قبر كلب مدلل يستنفر الجهات الأمنية في الكويت

المصدر: عن صحيفة الأنباء الكويتية

استنفرت الأجهزة الأمنية في محافظة مبارك الكبير، إثر تلقيها بلاغاً يفيد بقيام رجل وامرأة بدفن جثة بجوار محول كهربائي بمنطقة المسايل، أول من أمس، وفور تلقي البلاغ سارع رجال المباحث والأمن العام والأدلة إلى موقع البلاغ، اعتقاداً منهم أن الجثة ربما تعود إلى شخص أو رضيع، لكنهم فوجئوا بأن الجثة المُبلَّغ عنها ليست سوى كلب مدلل على الأرجح.

وروى مصدر أمني أنه فور تلقي البلاغ، توجهت دوريات المخفر والنجدة والمباحث، بحضور فنيي الطوارئ الطبية، إلى موقع البلاغ، حيث أفاد المبلِّغ بأن حارس منزل قيد الإنشاء شاهد رجلاً وامرأة يقومان بدفن جسم غريب بجانب المحول، فقام بالتقاط صورة لهما، وبمعاينة الموقع شاهد رجال الأمن حفرة لا يتجاوز طولها متراً واحداً، شبيهة بالقبر، وتأكدت الأجهزة المعنية أن المدفون كلب قام أصحابه بدفنه بعد موته، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة ومغادرة الموقع. وأكد المصدر أن رجال الأمن بصدد استدعاء الرجل والمرأة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيراً إلى أن شرطة البيئة هي المعنية بمثل هذه البلاغات.