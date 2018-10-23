اتفاقية لإقامة مصنع جديد للأعلاف في ترقوميا الصناعية

المصدر: عن صحيفة «الحياة» الفلسطينية

وقع صندوق الاستثمار، وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، إحدى شركات مجموعة «باديكو القابضة»، أمس، اتفاقية لإنشاء مصنع للأعلاف في الخليل، بكلفة مقدرة بنحو 13 مليون دولار مناصفة بين الطرفين.

وسيقام المصنع في منطقة ترقوميا الصناعية الجديدة، شمال غربي الخليل، وسيبدأ بطاقة إنتاجية تصل إلى 175 ألف طن سنوياً، تشكل 20% من احتياجات السوق الفلسطينية، في المرحلة الأولى، البالغة نحو 820 ألف طن سنوياً، بقيمة إجمالية تقترب من 350 مليون دولار، ليتضاعف إنتاج المصنع إلى 350 ألف طن سنوياً في مرحلة لاحقة، إضافة إلى إنشاء صوامع لتخزين الحبوب بطاقة تخزينية تصل إلى 20 ألف طن.

وتغطي المصانع الفلسطينية القائمة حالياً نحو 30% من احتياجات السوق من الأعلاف الصلبة، وتستورد البقية من إسرائيل، وبإنشاء المصنع الجديد ترتفع حصة الأعلاف الفلسطينية من السوق المحلية لتتجاوز 50%.

والمصنع الجديد جزء من جملة مشروعات بدأها الصندوق، تتماشى مع استراتيجيته القائمة على تقليل الاستيراد، والتركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وسيشكل هذا المصنع نقطة تحول في سوق الأعلاف المحلية بالجنوب، والقائم بمعظمه على الاستيراد، بحيث ستحل الأعلاف المحلية مقام الأعلاف المستوردة وبأسعار تنافسية، ما سيسهم في زيادة هامش الربح لدى المزارعين، وتخفيض تكاليف تربية الثروة الحيوانية والإسهام في إحلال المنتج الوطني بدل المستورد.

تجدر الإشارة إلى أن 55% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، هي من قطاع الزراعة، وهذا يدل على أنه قطاع واعد، كما أن الثروة الحيوانية من أهم القطاعات، حيث نستورد بين 200 و300 ألف رأس من الماشية سنوياً.