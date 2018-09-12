«جامعة النجاح» الفلسطينية تنظم التدريب الأول عربياً حول تربية الأطفال

المصدر: عن صحيفة «الأيام» الفلسطينية

نظم المعهد الفلسطيني للطفولة في جامعة النجاح الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة «إيرلي» الإيرلندية على مدى ثلاثة أيام، انتهت الأحد الماضي، تدريباً على الأدوات العالمية في تربية الأطفال على احترام الآخر وتقبل الاختلافات بشكلٍ عام، حيث أُقيم التدريب في المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي الجديد.

وشارك في التدريب نحو 30 فرداً من 10 مؤسسات مختلفة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ووزارة الصحة الفلسطينية، ومديرية التربية والتعليم في نابلس، ومؤسسة وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، واللجنة المحلية لتأهيل المعاقين، ومؤسسة العون التعليمي الفلسطيني، ومؤسسة الأميرة بسمة من مدينة القدس، ومؤسسة من مدينة بيت لحم، إضافة إلى كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين في جامعة النجاح.

وفي بداية التدريب، رحب مدير المعهد الفلسطيني للطفولة الدكتور علي الشعّار، بالمؤسسة الإيرلندية والمشاركين في التدريب، مُشيداً بالأهمية الكبيرة لهذا التدريب، الذي يُعد الأول من نوعه فلسطينياً وعربياً، ويُقدمه مجموعة من المتدربين المتخصصين من مؤسسة «إيرلي» الإيرلندية.

وأكد أن أهمية التدريب تكمُن في ظل وجود وتصاعد النزاعات والأزمات، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، والإقليم.

وأشار الشعّار إلى أن الهدف والرؤية من هذا التدريب، هو تدعيم دور المعهد الفلسطيني للطفولة كَمُقدم أساسي لهذه التدريبات، وتعميمه على كل مؤسسات الطفولة في الوطن العربي وفلسطين، إضافة إلى تنسيق وتوحيد الجهود لمؤسسات الطفولة على منهج واحد.

وتقدم القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور ماهر النتشة، بالشكر والتقدير إلى المؤسسة الإيرلندية، والمؤسسات الشريكة، والمشاركين بالتدريب.