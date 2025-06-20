ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات مناخية جديدة

بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، دعا وكيل وزارة البيئة وحماية المناخ الألمانية، يوخن فلاسبارت، الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات جديدة.

وقال فلاسبارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «ستكون إفريقيا والصين والهند والبرازيل، على سبيل المثال، شركاء أكثر أهمية للاتحاد الأوروبي من أي وقت مضى».

وأضاف فلاسبات: «من الواضح بالنسبة للولايات المتحدة - كما كانت الحال خلال ولاية ترامب الأولى - أن ولايات أميركية عدة لا تشارك ترامب نهجه، حيث إنها تُعزز بفعالية حماية المناخ».

ومع ذلك قال فلاسبارت، المشارك منذ فترة طويلة في مفاوضات المناخ الدولية: «يجب ألا نقلل من شأن عزم الإدارة الأميركية على إضعاف التزامات حماية المناخ بشكل جذري».

ويُعقد مؤتمر يضم أكثر من 5000 مندوب في مدينة بون الألمانية حتى الخميس المقبل للتحضير لمؤتمر المناخ العالمي المقرر عقده في نوفمبر 2025 بالبرازيل.

وأكد فلاسبارت أن الحكومة الألمانية الجديدة «عازمة بوضوح» على تعزيز التقدم المحرز في سياسة المناخ حتى الآن، مضيفاً: «دول عدة تلحق بنا عن كثب، بل وتسبقنا في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة».

وتابع: «هذا هو نوع السباق نحو الطاقة بأسعار معقولة الذي يحتاج إليه العالم»، مشيراً إلى أن معظم الاستثمارات العالمية الجديدة في مجال الطاقة يتدفق الآن إلى الطاقة المتجددة.