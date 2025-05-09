غياب دوروثي بوش عن فعالية أقامتها ميلانيا ترامب يثير جدلاً واسعاً

شهد البيت الأبيض توتراً لافتاً خلال فعالية أقيمت لتكريم السيدة الأولى السابقة، باربرا بوش، وذلك بعد أن امتنعت شقيقة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، دوروثي بوش، عن حضور الحفل الذي دعت إليه السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترامب، ما اعتُبر إهانة لها، وأثار جدلاً واسعاً.

وخلال الفعالية، التي أُقيمت الأسبوع الماضي، تم الكشف عن طابع بريد أميركي مخصص لباربرا بوش، غير أن غياب دوروثي، التي كان من المقرر أن تكون من أبرز المتحدثين، فُسّر على نطاق واسع كرسالة رفض واضحة.

ولم يكن من المتوقع حضور الرئيس، جورج بوش الابن، للحفل، وفق ما ذكره مسؤولان رفضا الكشف عن اسميهما لصحيفة «واشنطن بوست».

ورغم إدراج اسمها ضمن قائمة الضيوف الرسميين التي أعدها مكتب السيدة الأولى، لم تحضر دوروثي، بينما شاركت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة جورج وباربرا بوش، أليس ييتس، في المناسبة.

ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بتوترات سابقة بين عائلة بوش والرئيس دونالد ترامب، ففي ذكرى مرور 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر، صرّح جورج بوش الابن بأن الخطاب السياسي الأميركي بات «نداءً للغضب والخوف والسخط»، وهو ما اعتبره ترامب هجوماً مبطناً ضده، ليرد لاحقاً واصفاً إدارة بوش بأنها «فاشلة وغير ملهمة»، مؤكداً أن الرئيس السابق «ليس في موقع يسمح له بإلقاء المواعظ».

الخلاف بين ترامب وعائلة بوش ليس جديداً، إذ كشفت باربرا بوش، في كتاب صدر عام 2019 بعنوان «الأم الحاكمة: باربرا بوش وصناعة الأسرة»، عن نظرتها السلبية لترامب، واصفة إياه بـ«رمز الجشع»، كما صرّحت، قبل وفاتها، بأنها لم تعد تعتبر نفسها جمهورية، رغم كونها أحد أبرز رموز الحزب لعقود.

وفي تصريحات سابقة، أشار ترامب إلى أنه لا يكنّ ضغينة لباربرا، لكنه اعتبر انتقادها له مبرراً بحكم كونها والدة حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، الذي كان أحد منافسيه في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2016، التي خسرها أمام ترامب بشكل حاسم.

وقال ترامب مشيراً إلى جيب بوش: «أعلم أنها كانت سيئة معي، لكن كان ينبغي أن تكون كذلك، فهي أمّ ذلك الشخص الذي تنافست ضده، واعتقد معظم الناس أنه كان سيفوز، لكنه خرج من المنافسة فوراً، وتغلبت عليه بصورة ساحقة في ولاية كارولينا الجنوبية»

ولم يصدر أي تعليق رسمي من عائلة بوش، أو مكتب الرئيس السابق بشأن غياب دوروثي عن الفعالية، وفق ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست». عن «ديلي بيست»