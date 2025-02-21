رئيس وزراء أستراليا عريساً في الربيع المقبل

يخطط رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، وخطيبته جودي هايدون، لإقامة حفل زفاف في الهواء الطلق خلال الربيع المقبل، بدلاً من إقامة حفل في الكنيسة الكاثوليكية، على الرغم من أن الاثنين متدينان.

وفي مقابلة مع صحيفة «أستراليان ويمين ويكلي»، قالت هايدون إن حفل الزفاف «سيكون صغيراً»، على الرغم من أن العروس على وجه الخصوص تنتمي إلى عائلة كبيرة.

وأضافت هايدون: «أعرف مدى ضخامة عائلتنا، لكنني أريد أن يكون الحفل صغيراً وحميمياً.. حسناً هذا ما نهدف إليه»، متابعة: «حفل الزفاف سيكون في الهواء الطلق في فصل الربيع مع عائلتنا وأحبائنا»، وقالت ساخرة إن كلب ألبانيز سيكون من بين الحضور.

ووفقاً للصحف المحلية، فإن حفل الزفاف سيقام بعد الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي خرج رئيس الوزراء ووزير الخزانة للترويج للسجل الاقتصادي للحكومة، بعد خفض أسعار الفائدة، الثلاثاء الماضي.

وعبر إذاعة «دبيلو إس إف إم»، اعترف ألبانيز بأن «أياً منا لا يخطط كثيراً في الوقت الحالي»، قائلاً: «نحن ننتظر اجتياز الانتخابات، وتركيزنا منصبّ على ذلك، وتقدمت بطلب يد هايدون في عيد الحب العام الماضي، ومن الرائع أن يكون لدي هذا اليقين، ومن الرائع أيضاً أن أجد شخصاً أريد أن أقضي بقية حياتي معه».

وكان ألبانيز متزوجاً من نائب رئيس وزراء حزب العمال السابق في نيو ساوث ويلز، كارميل تيبوت، من عام 2000 إلى عام 2019، وذكرت مجلة «ويمين ويكلي» أن الزوجين سيلتزمان بالحظر الكاثوليكي التقليدي على إعادة زواج المطلقين في الكنيسة.

وتقدم رئيس الوزراء بطلب الزواج من هايدون في مقر إقامته الرسمي في العاصمة كانبيرا في عيد الحب العام الماضي، بعد أن تناولا العشاء في مطعم إيطالي.

وقال إنه اتخذ القرار وهو يعلم أنه لن يظل رئيساً للوزراء إلى الأبد، مضيفاً: «أجمل شيء في علاقتنا أننا نستمتع بقضاء الوقت معاً، فعندما اتضح لي أن جودي هي الشخص الذي أريد أن أقضي معه بقية حياتي، وأنني لا أستطيع أن أتخيل الحياة من دونها، اتخذت هذا القرار»، لافتاً إلى أنه طلب رأي ابنه ناثان قبل أن يتقدم لجودي.

وقال متحدثاً عن ابنه: «أنا أحترمه، ولدي علاقة جيدة معه ومع والدته، لذلك طلبت منه أن يفكر في الأمر، ثم عاد إلي وكان داعماً لي في هذا القرار، فهو يريدني أن أكون سعيداً، وناثان وجودي لديهما علاقة لطيفة».

وقالت هايدون، التي تترأس الشراكات الاستراتيجية في بنك «تيتشر ميوتشوال»، إنها تخطط لمواصلة العمل بدوام كامل، مؤكدة: «لدي مساري المهني الخاص، وهويتي وهدفي الخاص، وعندما أكون في العمل، فأنا ببساطة جودي، ولست شريكة رئيس الوزراء».

وكان الاثنان التقيا في مؤتمر عمل خلال 2020 عندما كان ألبانيز آنذاك زعيم المعارضة لحكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون، وسأل خلال استراحة في المؤتمر عما إذا كان هناك أي شخص من مشجعي فريقه لـ«الرجبي» من جنوب سيدني، وعندها هتفت هايدون بشعار الفريق «يعيش الرابيتوس».

وفي العام التالي، أصيب ألبانيز بجروح خطرة في حادث سيارة وقع بضاحية ماريكفيل في سيدني، وتلقت هايدون مكالمة وهُرعت إلى مكان الحادث لترى السيارة وقد تحطمت بالكامل، لكن ألبانيز كان على قيد الحياة، وقالت في ما بعد: «عرفت حينها أنني أحبه». عن «سيدني مورننغ هيرالد»

. جودي هايدون أكدت أنها تخطط لمواصلة عملها في بنك «تيتشر ميوتشوال».