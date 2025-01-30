هيروشيما وناغازاكي تدعوان ترامب إلى زيارتهما في الذكرى الـ 80 للقصف النووي

وجّه رئيسا بلديتَي هيروشيما وناغازاكي، أمس، دعوة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لزيارتهما هذا العام بمناسبة الذكرى الـ80 للقصف النووي على المدينتين اليابانيتين، وفق ما أعلنت البلديتان.

وفي رسالة مشتركة موجهة إلى الرئيس الأميركي، دعاه رئيسا البلديتين إلى القدوم «للاستماع شخصياً إلى شهادات الناجين من القنبلتين، ورغبتهم الشديدة في تحقيق السلام، وتعميق الفهم حول عدم إنسانية الأسلحة النووية»، وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»: «نأمل بأن تتخلوا عن فكرة الاعتماد النووي، وأن تتخذوا مبادرات قوية نحو إلغاء الأسلحة النووية، وإحلال سلام عالمي دائم»، وفي عام 2010 أصبح سفير الولايات المتحدة السابق لدى اليابان، جون روس، أول ممثل للولايات المتحدة يحضر المراسم السنوية لإحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، قبل حضور تلك المتعلقة بناغازاكي بعد ذلك بعامين.

كذلك أصبح باراك أوباما في عام 2016 أول رئيس أميركي يزور هيروشيما، وتلاه جو بايدن عام 2023.

من جهته، لم يقم دونالد ترامب بذلك خلال ولايته الأولى، رغم أن رئيسَي البلديتين وجها دعوة إليه، وفق وسائل الإعلام اليابانية، وأودى القصف الذري الأميركي للمدينتين اليابانيتين، في السادس والتاسع من أغسطس 1945، بحياة 214 ألف شخص، معجّلاً استسلام اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تعتذر أميركا عن ذلك، وفي عام 2024 مُنحت جائزة نوبل للسلام لمنظمة «نيهون هيدانكيو» المناهضة للأسلحة النووية.