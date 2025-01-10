رئيس تشيلي يطلق اسم «نجم القطب الثالث» على رحلته إلى القطب الجنوبي

أصبح الرئيس التشيلي، غابرييل بوريتش، أول رئيس في أميركا اللاتينية يزور القطب الجنوبي، وفق ما ذكرته الحكومة التشيلية، التي أعلنت أن بوريتش قام بـ«رحلة تاريخية» أخيراً، استغرقت يومين، وأطلق عليها اسم عملية «نجم القطب الثالث»، بهدف توسيع نطاق المراقبة البيئية للملوثات في القارة القطبية الجنوبية.

من جهتها، ذكرت قناة «تي في إن» التلفزيونية الوطنية أن «الرئيس بوريتش سافر، برفقة علماء وقادة عسكريين ووزراء من العاصمة التشيلية سانتياغو إلى مدينة بونتا أريناس في جنوب تشيلي، ومن هناك، توقفوا مرات عدة قبل أن يصلوا أخيراً إلى محطة (أموندسن-سكوت) في القطب الجنوبي التي تديرها الولايات المتحدة».

وتعد تشيلي واحدة من سبع دول في العالم لها مطالب إقليمية في القارة القطبية الجنوبية، إلى جانب الأرجنتين وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، كما أنها من الدول الموقعة على معاهدة القارة القطبية الجنوبية، التي تنص على أنه لا يجوز استخدام القارة إلا لأغراض سلمية وعلمية.

وعلى الرغم من أن تشيلي قامت بنشاطات علمية في الجزء الشمالي من القطب الجنوبي، إلا أن حكومتها تأمل حالياً توسيع نطاق أبحاثها في المنطقة الغربية من القطب، حسب ما جاء في بيان حكومي.

وقال بوريتش: «إنها قضية أساسية بالنسبة لنا، وهذه المرة الأولى التي يزور فيها رئيس من تشيلي ومن أميركا الجنوبية القطب الجنوبي»، على ما نقلت محطة «تي في إن».

وأضاف الرئيس التشيلي أن رحلته تظهر «التزام بلاده بالقطب الجنوبي، ليكون قارة للعلم والسلام»، على حد وصفه.

وتابع بوريتش: «إنه أيضاً تأكيد على مطالبتنا بالسيادة في هذه المنطقة، ومن هنا في هذا المكان تقع بقية الأمكنة في العالم شمال هذه القارة، ولا يوجد سوى 12 علماً على هذه القارة، أحدها علم تشيلي، وهو أمر يدعو للفخر».

وتمثل الأعلام الـ12 الدول الموقعة على معاهدة القطب الجنوبي الأصلية، وتشمل: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، تشيلي، فرنسا، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، روسيا، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية. عن «سي إن إن»