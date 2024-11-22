بوتين يرسل مجموعة من الحيوانات إلى حديقة حيوان كيم جونغ أون

أهدت روسيا العشرات من الحيوانات، منها أسد وخمسة ببغاوات و40 بطة، إلى أكبر حديقة حيوان في كوريا الشمالية، في أحدث علامة على تحسّن العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية الروسية: «تم نقل أسد إفريقي ودُبين بُنّيين وغزالتين محليتين وخمسة ببغاوات بيضاء، و25 طائر دراج من أنواع مختلفة، و40 بطة من حديقة حيوان موسكو إلى حديقة الحيوان في بيونغ يانغ».

ونشرت الوزارة على موقع «تيليغرام»، مقطع فيديو للحيوانات في صناديق شحن يتم تفريغها من طائرة حكومية، وأظهر مقطع فيديو منفصل الأسد في حظيرته الجديدة.

ومنذ أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على «اتفاقية شراكة شاملة»، في يونيو، تلتزم بموجبها الدولتان بمزيد من التعاون العسكري، أصبح الزعيمان قريبين من بعضهما بشكل متزايد، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر أهدى كيم نظيره الروسي كلبين من سلالة نادرة، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وردّ الزعيم الروسي بالمثل في أغسطس، عندما تلقى كيم شحنة من 447 عنزة، ثم في وقت لاحق من الشهر شحنة من 24 حصاناً من سلالة «أورلوف تروترز»، المعروفة بأنها سلالة الخيول المفضلة لديه، في مقابل قذائف مدفعية.

وعلى الرغم من أن موسكو وبيونغ يانغ، كانتا تتمتعان بعلاقات ودية منذ الحقبة السوفييتية، فإن الكرملين يسعى إلى تعزيز العلاقات كجزء من محاولته لتشكيل تحالف مناهض للغرب، والمساعدة في حربه مع أوكرانيا، وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية إن أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي تم نشرهم الآن في منطقة كورسك الروسية لصدّ الجنود الأوكرانيين. عن «التايمز»