جورجيا: تحقيق في «مزاعم تزوير» الانتخابات

أعلنت النيابة العامة في جورجيا، أمس، فتح تحقيق في «مزاعم تزوير» الانتخابات التشريعية، واستدعاء رئيسة البلاد لتوضيح تفاصيل اتهاماتها بالتزوير ضد الحزب الحاكم. وقالت النيابة في بيان إن «مكتب المدعي العام الجورجي فتح تحقيقاً في مزاعم تزوير للانتخابات التشريعية»، موضحاً أن الرئيسة المؤيدة لأوروبا سالومي زورابيشفيلي، التي نددت بنتائج الانتخابات «تم استدعاؤها» لاستبيان موقفها. وكانت زورابيشفيلي، قالت إن نتائج الانتخابات «غير شرعية»، واصفة الأمر بأنه «عملية روسية خاصة»، وهو ما رفضه الكرملين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا أنها ستعيد فرز الأصوات، بعدما نددت أحزاب المعارضة بـ«سرقة» الانتخابات.