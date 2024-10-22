صيني يغطي سيارته الفاخرة بقماش مشمع لمنع تسرب المياه

أثار مالك سيارة فاخرة من طراز مايباخ «موضة» جديدة في الصين، بعد قيامه بتغطية سيارته الفاخرة التي تضررت بالماء بقماش مشمع من ثلاثة ألوان، بهدف منع تسرب المياه إلى داخلها.

وكان الشاب الصيني البالغ من العمر 31 عاماً، واسمه جو، اشترى سيارته الفاخرة بنحو 2.15 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 304 آلاف دولار، في الأول من يوليو الماضي.

وبعد مرور يومين من شرائها اكتشف جو صوتاً غير طبيعي، صادراً عن لوحة القيادة في السيارة وتسرباً للمياه عندما يهطل المطر.

وأخذ جو السيارة إلى ورشة الفحص، لكنّ الفنيين في الورشة لم يتمكنوا من العثور على مصدر المشكلة، واقترح عليه بعضهم تفكيك السيارة لتحديد المشكلة، غير أن جو رفض.

ورغم ذلك فوجئ جو، بأن الفنيين فككوا السيارة دون إذنه عندما تركها في الورشة لإصلاحها، فاتصل على الفور بالشرطة، كونه رفض عرض الورشة لإصلاح السيارة بهذه الطريقة.

وعندما سأل عن خيار إعادة السيارة للشركة الأم، تلقى عرضاً بأنها ستدفع ثمنها 1.5 مليون يوان، وهو ما يعني أنه سيخسر 650 ألف يوان، لكن هذا العرض لم يعجب جو، وقال إنه يمكنه بيعها في سوق السيارات المستعملة بسعر أفضل من ذلك.

وكان جو يغطي السيارة بقماش صيني كلاسيكي مخطط، وملون بالأحمر والأزرق والأبيض، والذي يكلف أقل من يوان واحد للمتر المربع.

وللترويج لسيارته انطلق جو بها على الطريق، وصوّر مقاطع فيديو لرحلاته لجذب انتباه السائقين الآخرين، وكان تعداد متابعي جو على موقع دويين (النسخة الصينية من تيك توك) نحو 300 ألف شخص عند كتابة هذه القصة. وقام أصحاب المركبات في جميع أنحاء الصين، بمن في ذلك أصحاب سيارات «مايباخ» وأنواع أخرى من السيارات، بتزيين سياراتهم بالقماش المشمع ثلاثي الألوان في إظهار للدعم.

وقال بعض المراقبين عبر الإنترنت، إن تصميم جو ذكّرهم بحقيبة «بالنسياغا» للتسوق الزرقاء والحمراء والبيضاء، التي ثمنها أكثر من 2000 دولار. عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»