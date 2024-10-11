جينا بوش تكشف هواية زوجها الغريبة في البيت الأبيض

كشفت جينا بوش أن زوجها هنري كان يستمتع بـ«ملاحقة الأشباح» في البيت الأبيض، عندما كان والدها جورج دبليو بوش رئيساً للولايات المتحدة.

وخلال حلقة الأربعاء من برنامج «مع هدى وجينا» الذي تبثه قناة «today» الأميركية، ادعت بوش (42 عاماً) أنها شعرت وكأن الاستوديو «مسكون»، لأنها سمعت ضوضاء غير عادية، إلا أنها زميلتها في تقديم البرنامج أوضحت أن الأمر يتعلق بـ«شيء ما في فتحة التهوية». وقالت جينا - وهي أم لثلاثة أطفال - للمشاهدين الذين يتابعون البرنامج الشهير: «أعلم أنكم لا تستطيعون سماع ذلك، لكن يبدو الأمر وكأن هذا المكان (مسكون)، وأحتاج فقط إلى التحدث لأنني واجهت بعض الأشباح وأنا خائفة».

ثم التفتت إلى زميلتها، وقالت: «هل تعلمين ما هو أحد الأشياء المفضلة لدى هنري (زوجها) في البيت الأبيض؟ كان يذهب لاستدعاء الأشباح».

وتابعت جينا: «كان يذهب إلى الغرفة حيث عاشت صديقة أمي هذه التجربة، وكان يأخذ الأصدقاء بعد تناول الطعام، وكانوا يستدعون الأشباح ليأتوا وينضموا إليهم».

وأردفت ابنة الرئيس السابق ضاحكة: «الآن لا أعتقد أن أياً منهم انضم إلينا على الإطلاق، لم يعجبهم ما كنا نقدمه، لكن هنري كان يحب من يريد الذهاب لملاحقة الأشباح». وردت زميلتها قائلة: «أنت مجنونة وغريبة الأطوار». وفي وقت سابق، كشفت جينا التي تزوجت هنري منذ 16 عاماً، أن الأخير قام ذات مرة بمحاولة كارثية للتسلل خارج البيت الأبيض في السنوات الأولى من علاقتهما.

وتذكرت الابنة الحادثة خلال دردشة في برنامج تلفزيوني في نوفمبر 2022، موضحة كيف حاول هنري التهرب من موظفي البيت الأبيض، لكن خطيبها آنذاك، أدرك أنه لا يستطيع الخروج من المكان لأن البوابة كانت مقفلة. وروت جينا الحكاية بعد أن سُئلت عما إذا كانت لديها أي «قصص غريبة» تتعلق بفترة إقامتها في البيت الأبيض. عن «ديلي ميل» البريطانية