مطاعم يفضل رؤساء أميركيون زيارتها في العاصمة واشنطن

مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيسها القادم، تعج واشنطن العاصمة بالخطابات والوعود والمناظرة الكبيرة بين المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وكامالا هاريس. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من الدلالات السياسية للعاصمة الأميركية، فهي وجهة للطهي، بدءاً من الأطباق الشهية التي يقدمها طهاة المشاهير إلى المشروبات اللذيذة إلى نصف المدخنات المغطاة بالفلفل الحار المقدمة في المطاعم، فواشنطن العاصمة لديها كل شيء. وعلى مر السنين، كان لكل رئيس أميركي مطعمه المفضل. وإليكم نظرة سريعة على المطاعم المفضلة في واشنطن العاصمة لسبعة رؤساء أميركيين.

يُعدُّ «مطعم أوياميل» الذي يملكه خوسيه أندريس، ويقدم أشهى الأطباق المكسيكية، والذي حاز جائزة «بيب جورماند»، أحد الأماكن المفضلة لدى عائلة الرئيس السابق باراك أوباما. تأسس مطعم أوياميل في عام 2004، ويقع في منطقة وسط المدينة النابضة بالحياة في واشنطن العاصمة، ويجمع خوسيه أندريس وفريقه بين التنوع الإقليمي الغني في المكسيك والأجواء الحضرية النابضة بالحياة في مدينة مكسيكو. وتتوافق حيوية غرفة الطعام مع الإبداع في القائمة وقائمة الكوكتيلات، التي تضم أطباق الأنتوجيتوس المكسيكية الصغيرة، والسيفيش والتاكو. أما مطعم «مارتين تافرين» فتأسس في عام 1933 على يد لاعب البيسبول السابق في دوري البيسبول الرئيس بيلي مارتن، وقد خدم مطعم مارتين رؤساء الولايات المتحدة من هاري إس ترومان إلى جورج دبليو بوش، وأعضاء مجلس الشيوخ، ووزراء الخارجية، ولاعبي البيسبول العظماء، وغيرهم. كان جون ف. كينيدي يعيش على بعد مبنيين من مطعم مارتين. وفي كل يوم أحد بعد القداس في كنيسة الثالوث الأقدس، كان يأتي إلى مطعم مارتين، ويقرأ جريدته اليومية، ويستمتع بالإفطار في الجناح رقم 1. وبعد سنوات، كان موظفو مارتين وعملاؤه يلقون نظرة خاطفة على جون ف. كينيدي وهو يكتب المسودة الأولى لخطاب تنصيبه. وفي 24 يونيو 1953، تقدم جون ف. كينيدي بطلب الزواج من جاكلين بوفييه في الجناح رقم 3 (الذي يُسمى الآن جناح الاقتراح). كان الرئيس نيكسون يفضل فطيرة اللحم المفروم التي يقدمها مارتين في الجناح رقم 2، وفي الجناح رقم 6 تناول الرئيس هاري ترومان وزوجته بيس العشاء مع ابنتهما مارغريت. وتخبرك اللوحات الموجودة فوق بعض الأكشاك بالمشاهير الذين جلسوا هناك قبلك.

عام 2016، بينما كان الرئيس جو بايدن في ولاية أوهايو لحضور مؤتمر صحافي حول الأجور، شق بايدن طريقه في شارع المطاعم المعروف بباراكس رو في العاصمة واشنطن، ليستمتع بكوب من الوافل مع بقع زبدة الفول السوداني والشوكولاتة وكعكة الشوكولاتة السوداء. الطبق المفضل للرئيس بيل كلينتون في مطعم فيلومينا في واشنطن العاصمة هو لينغويني كاردينالي، وهو طبق معكرونة مصنوع من لحم جراد البحر في صلصة جراد البحر. عن «هيندوستان تايمز»

• خدم مطعم «مارتين» رؤساء الولايات المتحدة من هاري إس ترومان إلى جورج دبليو بوش، وأعضاء مجلس الشيوخ، ووزراء الخارجية.