ميلانيا ترامب حصلت على مبالغ مالية نظير ظهورها في فعاليات سياسية

لم تظهر السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب في حملة زوجها الانتخابية خلال العام الجاري إلا قليلاً، وتلقّت خلال إحدى مرات ظهورها القليلة في فعالية سياسية مبلغاً مالياً كبيراً، وهي خطوة غير معتادة أبداً بالنسبة لزوجة مرشح للرئاسة الأميركية.

وتحدثت السيدة الأولى السابقة خلال حفلين لجمع التبرعات لمنظمة «لوغ كابين» التابعة للحزب الجمهوري هذا العام، وحصلت على مبلغ 237 ألفاً و500 دولار مقابل فعالية خلال شهر أبريل، وفق أحدث كشف عن الوضع المالي للرئيس السابق دونالد ترامب، وتم إدراج المبلغ باعتباره «مشاركة في إلقاء محاضرة».

وورد في الكشف عن الوضع المالي، أن ميلانيا ترامب حصلت على المال خلال حفل جمع التبرعات في أبريل الماضي من منظمة «لوغ كابين» التابعة للحزب الجمهوري. ولكن الغموض لايزال يخيّم على من هو الشخص الذي وقّع الشيك الذي حصلت عليه ميلانيا.

وقال رئيس منظمة «لوغ كابين»، تشارلز مورغان لـ«سي إن إن» في وقت سابق من الشهر الجاري، إن المنظمة لم تدفع المال لميلانيا كي تتحدث، كما أن كشف الوضع المالي لترامب لم يقدّم مزيداً من المعلومات حول المصدر الذي دفع المال.

ويقول خبراء تمويل الحملات وأخلاقيات الحكومة، إن دفع المال لزوجة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية كي تظهر في حفل جمع التبرعات لأغراض سياسية خلال الانتخابات أمر غير اعتيادي، ومثير للتساؤلات من الناحية الأخلاقية، ويجب على الأقل الإشارة إليه في الكشف عن الوضع المالي للمرشح.

ولكنّ مصدراً داعماً لميلانيا ترامب، حضر فعاليات منظمة «لوغ كابين»، وغير مطلع على حصول ميلانيا على المال، دافع عنها قائلاً إنه من حقها أن تقرر كيف تمضي وقتها، وأن تحصل على المال مقابل الوقت الذي تمضيه. وقال أحد الأشخاص المقربين من ميلانيا ترامب: «إنها تمثل أهمية لا تقدر» بالنسبة لدونالد ترامب. ورفض متحدث باسم ميلانيا التعليق على تساؤلات «سي إن إن».

وتشير السجلات إلى أن ميلانيا ترامب حصلت على 250 ألف دولار خلال مشاركتها في فعالية في «لوغ كابين» في ديسمبر 2022، وحصلت أيضاً على 155 ألف دولار من لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب تُسمى «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، مقابل خطاب ألقته في بالم بيتش بولاية فلوريدا في ديسمبر 2021، قبل أن يصبح ترامب مرشحاً مرة ثانية. عن «سي إن إن»

• 237.5 ألف دولار تقاضتها ميلانيا مقابل حضور فعالية خلال شهر أبريل.