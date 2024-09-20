الأمير هاري يعود إلى بريطانيا

من المتوقع أن يسافر دوق ساسكس، الأمير هاري إلى بريطانيا في وقت لاحق من هذا الشهر، لحضور حفل توزيع جوائز مؤسسة «ويل تشايلد» في لندن، حيث ستستضيف هذه المؤسسة الخيرية، التي كان الأمير هاري راعياً لها لمدة 16 عاماً، الحدث السنوي للاحتفال بالأطفال والشباب الذين يعانون أمراضاً خطرة، واحتياجات طبية معقدة. ويعتقد أن هاري سيسافر إلى بريطانيا من دون زوجته أو طفليهما، الأمير آرتشي، البالغ من العمر (خمس سنوات)، والأميرة ليليبت، البالغة من العمر (ثلاث سنوات).

ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان هاري سيرى والده الملك تشارلز خلال زيارته، حيث سيكون الملك في اسكتلندا عندما يصل، ولا توجد خطط للقائهما. وسيبقى تشارلز في اسكتلندا حتى أكتوبر، كونه يتلقى علاجاً من السرطان، وهناك خطط للملك والملكة للسفر إلى أستراليا وساموا الشهر المقبل.

وسيحضر هاري، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ40 يوم الأحد الماضي، حدث «ويل تشايلد» في 30 سبتمبر الجاري، وسيلتقي مع الفائزين وعائلاتهم في حفل استقبال قبل حفل توزيع الجوائز. ومن المتوقع أن يلقي خطاباً، ويقدم الجائزة لطفل ملهم في الفئة العمرية من أربع إلى ست سنوات.

وقال هاري: «يشرفني مرة أخرى حضور جوائز (ويل تشايلد) لهذا العام، للاحتفال بالشجاعة والإنجازات الرائعة للأطفال الذين يعيشون باحتياجات طبية معقدة. هؤلاء الشباب المذهلون، جنباً إلى جنب مع مقدمي الرعاية والممرضات والمهنيين المخلصين الذين يدعمونهم بلا كلل، يلهموننا جميعاً، إنه لشرف حقيقي أن نعترف بمثل هؤلاء الأفراد الاستثنائيين».

عندما زار هاري بريطانيا آخر مرة في مايو، لم يلتقِ بالملك، حيث عُرضت عليه الإقامة في قصر باكنغهام، لكنه اختار الإقامة في فندق. وأوضح الدوق، الذي كان في لندن لحضور قداس في «كاتدرائية سانت بول»، بمناسبة الذكرى الـ10 لـ«ألعاب إنفيكتوس»، أنه كان يأمل رؤية والده.

في ذلك الوقت، قال متحدث باسم هاري: «إن الدوق يتفهم بالطبع التزامات والده وأولوياته المختلفة ويأمل في رؤيته قريباً». ومع ذلك، استخدم الملك يوم الأحد قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للعائلة المالكة مع رمز تعبيري لكعكة عيد ميلاد ورسالة، «أتمنى لدوق ساسكس عيد ميلاد سعيداً للغاية اليوم» وتبع ذلك، رسالة مماثلة من أمير وأميرة ويلز. عن «التايمز» اللندنية

• الملك تشارلز سيكون في اسكتلندا عندما يصل هاري إلى بريطانيا.