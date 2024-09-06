بوتين يدعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، «دعم» المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة في نوفمبر المقبل، غداة اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخّل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة. وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن «أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضاً». وأضاف «ثانياً، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنّها في وضع جيد».

وإذ أشار الرئيس الروسي إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من «القيود والعقوبات» على روسيا، قال «ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة». واتُهمت روسيا بتنفيذ عمليات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمصلحة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016.

واتخذت السلطات الأميركية سلسلة إجراءات الأربعاء، من بينها فرض عقوبات، والقيام بملاحقات قضائية ضد مسؤولين في وسيلة الإعلام الروسية «ار تي»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي رداً على محاولات تدخل من قبل روسيا في انتخابات عام 2024. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية «إنها عملية واضحة، حملة إعلامية.. تم التحضير لها منذ فترة طويلة، وهي ضرورية قبل المرحلة الأخيرة من الدورة الانتخابية». وأضافت أنه «بالتأكيد (الرد) قيد الإعداد»، محذّرة من أنه سيكون قاسياً.