هاريس تجمع 4 أمثال تبرعات ترامب

أظهر إفصاحان قُدما للجنة الانتخابات الاتحادية في الولايات المتحدة، أن المجموعة الرئيسة المسؤولة عن جمع التبرعات للحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة كامالا هاريس، حصدت أربعة أمثال المبلغ الذي جمعته حملة منافسها دونالد ترامب في يوليو. ويعكس هذا مقدار الحماس الذي يسبق الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.

وقالت حملة هاريس للجنة الانتخابات الاتحادية إنها جمعت 204 ملايين دولار الشهر الماضي، بينما أبلغت مجموعة جمع التبرعات للرئيس السابق ترامب اللجنة بأنها جمعت 48 مليون دولار. وتشمل مبالغ حملة هاريس الأموال التي تم جمعها خلال الشهر الذي سبق إطلاق حملتها الانتخابية في 21 يوليو.