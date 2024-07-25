الحكومة الألمانية تنظم الانتخابات العامة في سبتمبر 2025

قررت الحكومة الألمانية إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 28 سبتمبر 2025، جاء ذلك وفقاً لما أقره مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، أمس، ويختص الرئيس الألماني باتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص، غير أنه جرت العادة أن يتبع الرئيس توصيات الحكومة.

وحسب قانون الانتخابات الاتحادي، يجب أن يكون يوم الانتخابات يوم أحد أو يوم عطلة رسمية. وهناك تعليمات محددة بخصوص تحديد موعد الانتخابات، حيث تنص المادة 39 الفقرة 1 من القانون الأساسي، على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون 46 شهراً أو 48 شهراً على أقصى تقدير من بدء فترة الانتخابات.

ووفقاً لهذه المادة، فإن انتخاب النسخة الـ21 من البرلمان الألماني المعروف باسم (بوندستاج)، يجب أن يتم في الفترة بين 27 أغسطس و26 أكتوبر 2025.

وثار جدل حول موعد انتخابات البرلمان الاتحادي، خصوصاً في ولاية برلين، لأن ماراثون برلين كان من المقرر أن يُعقد مرة أخرى في 28 سبتمبر 2025. لكن تقرر الآن أن يبدأ هذا الحدث 21 من الشهر نفسه.

يشار إلى أنه في عام 2021، شهدت في يوم الماراثون انتخابات البرلمان الاتحادي، وانتخابات مجلس النواب في ولاية برلين، وانتخابات مجالس الأحياء، واستفتاء شعبي حول مصادرة شركات البناء السكني.