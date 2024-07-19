وزير الدفاع الألماني يعلن ارتفاع عدد المتقدمين للانضمام للجيش

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ارتفاع عدد المتقدمين للانضمام إلى الجيش الألماني خلال هذا العام.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفتي «راينيشه بوست» و«جنرال-أنتسايجر» الألمانيتين: «هناك تزايد في عدد الأشخاص الذين يتطوعون، لأنهم يريدون تقديم خدمة لوطنهم، ومقارنة بالعام السابق زاد عدد الأشخاص الذين تقدموا للخدمة العسكرية لدينا بنسبة 15% حتى الثامن من يوليو».

ويراهن بيستوريوس على نموذج جديد من الخدمة العسكرية، من أجل جذب مزيد من الأفراد إلى صفوف الجيش. وينص النموذج على تطبيق خدمة عسكرية أساسية لستة أشهر، مع خيار إضافي لخدمة عسكرية تطوعية لمدة تصل إلى 17 شهراً إضافياً.

ومن أجل ذلك سيُجرى تطبيق تسجيل إلزامي، يلتزم فيه الشباب بتقديم معلومات عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، ويمكن للشابات القيام بذلك طوعاً.

واعتباراً من عام 2025 سيتم تجنيد 5000 مجنّد إلزامي إضافي في البداية من بين 400 ألف مرشح من دفعة التقديم السنوية، ومن المقرر زيادة العدد لاحقاً.

ويعتزم الوزير تنفيذ خططه في الوقت الراهن دون إجراء تعديل في الدستور، والذي سيكون ضرورياً لتطبيق خدمة عسكرية إلزامية عامة. وقال بيستوريوس: «لا أرى أننا سنتمكن من تغيير الدستور في هذه الفترة التشريعية، حتى لو وافق التحالف المسيحي على الخطط».