أورسولا دير لاين شجعت الفريق الإسباني وتمنّت هزيمة «البريطاني»

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (من ألمانيا) تشجع فريق إسبانيا لكرة القدم، قبل وصوله إلى نهائي «يورو 2024». واعترفت قبيل نهائي البطولة الكروية بأنها ترغب في خسارة الفريق البريطاني وفوز نظيره الإسباني، كي تظل الكأس في الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه بريطانيا بعد «بريكست».

وقالت أورسولا لصحيفة تليغراف قبيل المباراة النهائية: «قلبي يدق مع الفريق الإسباني وأتمنى فوزه. أما الفريق البريطاني وعلى الرغم من أنه كان يحوي العديد من المهارات واللاعبين الجيدين - كما أنه حقق الكثير من الانتصارات - فإن الفريق الإسباني أظهر باستمرار تفوقه في مبارياته، كما أنه أظهر مهارات خارقة في لعب كرة القدم تصل إلى حد الكمال، لهذا أتمنى فوزه».

وخصصت أورسولا - وهي أم لسبعة أطفال - الكثير من الثناء للاعب الإسباني لامين يامال (17 عاماً) الذي وصفته بأنه «كان خارقاً».

ومن المتوقع أن تدعم أورسولا إسبانيا، حيث إنه من المعتاد أن تدعي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الانتصارات الرياضية الوطنية لأعضائها، هي انتصارات للاتحاد الأوروبي نفسه.

لكن السفارة الألمانية في لندن دخلت في الموضوع وكتبت مازحة على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمها لإنجلترا: «كرة القدم لعبة بسيطة. يطارد 22 لاعباً كرة لمدة 90 دقيقة ودائماً يفوز الفريق الألماني، عفواً نقصد البريطاني.. مع أطيب التمنيات للفريق البريطاني بالفوز».

لكن تمنيات السفارة الألمانية لم تؤت ثمارها، فقد فشل الفريق البريطاني وخسر المباراة النهائية، في حين أن رغبة رئيسة المفوضية الأوروبية لبقاء الكأس داخل القارة تحققت، كما أن كأس بطولة أوروبا لكرة القدم بقيت داخل القارة، حيث تمكّن الفريق الإسباني - بفوزه على بريطانيا - من الاحتفاظ بالكرة داخل القارة الأوروبية.

• أورسولا خصصت الكثير من الثناء للاعب الإسباني لامين يامال (17عاماً) الذي وصفته بأنه «خارق».