ارتفاع عدد فاحشي الثراء في ألمانيا إلى 3300

أفاد تحليل أجرته شركة الاستشارات الإدارية (بي سي جي) بارتفاع عدد الأشخاص فاحشي الثراء في ألمانيا العام الماضي. وأوضح التحليل أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تزيد على 100 مليون دولار في ألمانيا ارتفع العام الماضي بنسبة 10%، أي من 3000 شخص عام 2022 إلى 3300 في 2023.

وبذلك تحتل جمهورية ألمانيا الاتحادية المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي يوجد بها أكبر عدد من كبار الأغنياء، بعد الولايات المتحدة (26 ألف شخص) والصين (8300 شخص). وذكر التقرير أن إجمالي عدد الأشخاص فاحشي الثراء يبلغ 73 ألفاً في جميع أنحاء العالم. وكتب معدّو التحليل: «يُظهر التقرير أنه كلما كانت الثروة الأولية للفرد أكبر، زادت نسبة النمو في ثروته أيضاً».

من جانبه، قال أكين سويسال، شريك «بي سي جي» في زيورخ الذي شارك في إعداد الدراسة، إن المستثمرين الموسرين استثمروا نسبة أكبر من ثرواتهم في أسواق رأس المال، مضيفاً أن «المستثمرين الأقل ثراء يعتمدون تقليدياً على فئات الأصول المتسمة بمخاطر أقل مثل الودائع البنكية والنقد والتأمينات، وذلك على حساب العائدات».

وذكر التقرير أن الأشخاص الـ3300 فاحشي الثراء في ألمانيا يستحوذون على نحو ربع إجمالي الثروات المالية في البلاد، بنسبة تبلغ 23%. وتشمل الثروات المالية النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار، وكذلك رواتب التقاعد، غير أن هذه الثروات المالية لا تشمل الأصول المادية، مثل العقارات والمعادن الثمينة والأصول المادية الأخرى.