دراسة: تغير المناخ قد يجعل المياه الجوفية غير آمنة للملايين

قد يعيش مئات الملايين من الأشخاص في مناطق تهدد فيها المياه الجوفية ذات الجودة السيئة حياتهم بحلول عام 2100، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وتوضح سوزانه بينتس من معهد المسح التصويري والاستشعار عن بعد في معهد كارلسروه الألماني للتكنولوجيا (كيه أي تي) في بيان صحافي: «هذا يعني أنه لا يمكن شرب المياه مباشرة دون تردد، ولكن يجب غليها».

وتضيف: «على حسب السيناريو المناخي، ما يصل إلى مئات الملايين من الأشخاص سوف يطالهم هذا بحلول 2100».

وتلعب درجة حرارة الأرض دوراً حاسماً في جودة المياه، ويقول الباحثون إن هذا يمكن أن يؤثر على كمية المواد المضرة مثل الزرنيخ والمنغنيز.

وتقول بينتس: «يمكن أن يكون لهذه التركيزات المرتفعة تأثير سلبي على صحة الإنسان، لاسيما في حال كانت المياه الجوفية تستخدم كمصدر لمياه الشرب».

ويمكن أن تنتشر أيضاً مسببات الأمراض مثل بكتيريا الفيلقية، كما أن لارتفاع درجات حرارة المياه تأثيراً على التنوع الحيوي، فعلى سبيل المثال تستخدم أنواع أسماك مثل السلمون أماكن تفريخ في الأنهار تتغذى على المياه الجوفية.

ويقول الباحثون إنه لم يكن معروفاً الكثير في السابق بشأن كيفية تأثير ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض نتيجة للتغير المناخي على المياه الجوفية.

وتوقع فريق بينتس الآن تغير درجة حرارة المياه الجوفية في مختلف أنحاء العالم وصولاً إلى عام 2100.