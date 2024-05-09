أبريل يسجل درجة حرارة قياسية   

أعلن علماء في الاتحاد الأوروبي، أن أبريل 2024، كان الشهر الـ11 على التوالي الذي تسجل فيه درجات حرارة عالمية قياسية، وفقاً للبيانات الصادرة عن خدمة تغير المناخ الأوروبية (كوبيرنيكوس). الشهر الماضي أيضاً سجلت درجة حرارة متوسطة عالمية تزيد على 15 درجة مئوية، وفقاً لبيانات «كوبيرنيكوس».

وبحسب رئيس «كوبيرنيكوس»، كارلو بونتمبو، فإن زيادة تركيز الغازات الدفيئة ستواصل دفع درجة حرارة العالم نحو مستويات قياسية جديدة. وقال إن متوسط درجة حرارة الهواء عند السطح بلغ في أبريل 15.03 درجة مئوية، أعلى بمقدار 0.67 درجة مئوية من المتوسط في أبريل للسنوات من 1991 إلى 2020.

وفي أوروبا، كان أبريل أكثر دفئاً بمقدار 1.49 درجة مئوية من الفترة المقارنة. ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن أوروبا تشهد أسرع ارتفاع في درجات الحرارة بين جميع القارات. ووفقاً للتقرير، فإن درجة حرارة ذلك الشهر كانت أكثر دفئاً بمقدار 1.58 درجة مئوية عالمياً مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900، وهي الفترة المرجعية ما قبل الثورة الصناعية.

ويعتبر متوسط درجات الحرارة العالمية من مايو 2023 إلى أبريل 2024 الأعلى منذ بدء التسجيل، وهي تزيد بمقدار 1.61 درجة مئوية عن المتوسط ما قبل الثورة الصناعية.