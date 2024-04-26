أمير موناكو في زيارة مفاجئة لمطعم في قرية بريطانية

قام أمير موناكو بزيارة مفاجئة لقرية صغيرة - في منطقة تشيشر الريفية شمال غرب بريطانيا - تُعرف بأنها موطن للاعبي كرة القدم، وأصحاب الملايين. وأصيب عملاء المطعم بدهشة عند مشاهدتهم الأمير وهو يتناول غداءه في مطعم سان كارلو، الذي يزوره المشاهير عادة.

وبدا الأمير ألبرت لطيفاً وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، وكان يقف بين اثنين من مديري المطعم ويحيطهما بيديه.

ومن غير المعروف أسباب زيارة الأمير ألبرت للمنطقة التي تُعدّ موطناً لـ«مشاهير نادي مانشيستر». ومن الواضح أن الأمير - وهو ابن الأمير رياينر الثالث وزوجته غريس كيلي - كان يتناول غداءه في هذا المطعم الإيطالي من دون مرافقة زوجته تشارلين، أو طفليه غابريلا وجاك.

وأعيد فتح هذا المطعم الجذاب في قرية «ألدرلي إدج» في تشيشر، بعد إدخال تعديلات عليه العام الماضي كلّفت نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

وإثر ذلك، بات يستقبل كثيراً من سكان المنطقة المشاهير، بمن فيهم أسطورة نادي مانشستر يونايتد، السابق، واين روني وزوجته كولين. ومن المعروف أن ألبرت، هو صديق لمساهم الأقلية الجديدة في نادي مانشستر يونايتد، جيم راتكليف، وهو مواطن ضريبي في موناكو.

والتُقطت صور لألبرت وتشارلين وأطفالهما في بطولة ماسترز للتنس في مونت كارلو في 14 أبريل الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها الزوجان بطولة مونت كارلو للتنس.

وجاء ظهور الأمير وزوجته في هذه البطولة بعد ظهور تقارير تدّعي أن الأمير رياينر الثالث كان قد بدأ في وضع خطط تهدف إلى إبعاد ابنه الأمير ألبرت من ترتيبه لولاية العهد، لصالح الأميرة كارولين قبل موته عام 2005 عن عمر ناهز 81 عاماً.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في تقرير لها، أن المسؤول عن المالية في القصر الأميركي، كلود باليرمو، الذي بقي في هذا المنصب لمدة عقدين من الزمن حتى تم صرفه منه في الصيف الماضي، أكد الشائعات التي تفيد بأن الأمير ريانير كان يحاول تغيير قوانين ولاية العهد في السنوات التي سبقت وفاته.

وقال التقرير، إن الأمير ريانير كان يخشى من أن ابنه «لم يكن يصلح لهذا المنصب»، وأنه قلل من شأنه علانية أكثر من مرة، الأمر الذي زاد لدى ألبرت حالة التلعثم عندما يتحدث باللغة الفرنسية.