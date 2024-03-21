5 مفقودين في انقلاب سفينة كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان

فُقد خمسة أشخاص أمس، في انقلاب ناقلة مواد كيميائية ترفع العلم الكوري الجنوبي وسط بحر هائج قبالة سواحل اليابان، على ما أفاد خفر السواحل. وأفاد ناطق باسم خفر السواحل اليابانيين وكالة «فرانس برس» بإنقاذ ستة أفراد من الطاقم الذي يضم أساساً اثنين من كوريا الجنوبية وثمانية إندونيسيين وصينياً، فيما خفر السواحل «لايزالون يبحثون عن الخمسة الباقين». وأوضح أن السفينة «كانت تنقل حمض الأكريليك لكن لا تتوافر معلومات عن تسرب محتمل في مياه المحيط». وقال الناطق الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه ليس على اطلاع على وضع أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، مشيراً إلى أنهم نقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات مصورة عرضتها محطة التلفزيون اليابانية «إن إتش كاي» هيكل السفينة المنقلبة، فضلاً عن زورق إنقاذ فيما كانت سفينة لخفر السواحل تشق طريقها وسط الأمواج العاتية ومروحية تحلق في الأجواء. وأبلغ أفراد الطاقم خفر السواحل صباح الأربعاء بأن الناقلة تتأرجح كثيراً، وطلبوا النجدة قرب جزيرة موتسور قبالة سواحل اليابان الجنوبية الغربية، وفق التلفزيون الياباني.

وذكر التلفزيون الياباني أن السفينة تحمل اسم «كيويونغ صن»، فيما أوضح موقع «فيسيل فايندر دوت كوم» الإلكتروني المتخصص في رصد السفن، أنها ناقلة مواد كيميائية ونفطية بنيت عام 1996 ويبلغ طولها 69 متراً. ورفضت الشركة المشغلة للسفينة التعليق.