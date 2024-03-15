تايوان والصين في مهمة بحث مشتركة للعثور على صيادَين

تجري تايوان والصين مهمة بحث مشتركة، للعثور على اثنين من أفراد طاقم قارب صيد صيني انقلب، الخميس، قبالة جزيرة تايوانية، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب ما أفاد خفر السواحل في تايوان.

ونشر خفر سواحل تايوان أربع سفن دورية، بعد أن تبلّغوا عند قرابة السادسة من صباح الخميس، بغرق قارب على متنه ستة أشخاص قبالة جزيرة دونغدينغ التايوانية الواقعة جنوب غرب جزيرة كينمن.

من جهتها، حشدت بكين ستة قوارب إنقاذ، للعثور على الصيادَين المفقودَين. وقال خفر سواحل تايوان في بيان «بفضل الجهود المشتركة لوحدات البحث من الجانبين وحامية دونغدينغ، تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم، بينما لقي اثنان آخران حتفهما». وانقلب، أمس، قارب صيني يقلّ أربعة أشخاص بالقرب من جزيرة كينمن خلال مطاردة خفر السواحل التايوانيين له. وسقط الأربعة في المياه، وقضى اثنان من أفراد الطاقم في وقت لاحق. ونددت الصين بالحادث، وحثت تايوان على الإفراج عن العضوَين الناجيَين من طاقم القارب اللذين تم احتجازهما. وبعد الإفراج عنهما، قال أحد الناجيَين لوسيلة إعلامية صينية رسمية إن «قارب الصيد انقلب بعدما صدمته سفينة تايوانية». ودافعت تايوان عن تدخل جهازها، بينما أعلنت الصين «تعزيز عمليات دورية منتظمة لإنفاذ القانون في المنطقة».