بوريس جونسون يسخر من عودة ديفيد كاميرون إلى منصب وزير الخارجية

سخر رئيس الحكومة البريطانية السابق، بوريس جونسون، من عودة نظيره السابق، ديفيد كاميرون، ليحتل منصب وزير الخارجية في الحكومة البريطانية الحالية، قائلاً إن ذلك يمثل «خبراً عظيماً». وفي انتقاد خفي لوزير الخارجية المعيّن أخيراً، أشار جونسون إلى أن اللورد ديفيد كاميرون، كان مثالاً كبيراً على «خلع المسامير من غطاء الكفن»، في إشارة إلى أنه جاء من عالم الأموات.

واقتبس جونسون عدة عبارات من مسرحية هاملت الشهيرة، عندما قال: «الموتى المدثّرون بالأكفان يُصدرون صريراً وجلبة في الشوارع»، وهذه العبارة قالها في الأساس هوراشيو، أحد شخصيات مسرحية هاملت عندما قال: «الأموات ينهضون من قبورهم ويسيرون في شوارع روما قبل اغتيال يوليوس قيصر».

وهذا تباين صارخ مع تقييم اللورد كاميرون لجونسون، حيث أثنى وزير الخارجية كاميرون، على زميله القديم في جامعة إيتون، لدعمه الكبير لأوكرانيا، منذ بداية الحرب.

ولكن جونسون الذي كان يتحدث مع وكلاء العقارات في أونتاريو بكندا، قال: «انظروا. أعتقد أنه خبر عظيم» أنْ يظهر كاميرون مرة أخرى في المشهد، مشيراً إلى تعيين كاميرون في منصب وزير الخارجية.

ويسهم جونسون في الوقت الراهن في كتابة عمود في صحيفة ديلي ميل. وعلى الرغم من أن جونسون عمل في البرلمان عندما كان اللورد كاميرون زعيماً للمعارضة، فإن الاثنين لم يلتقيا وجهاً لوجه في العديد من المناسبات منذ أيام الدراسة في جامعة إيتون.

وجاء الانقسام الأكثر وضوحاً بينهما خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما دعم جونسون المغادرة، بينما قاد اللورد كاميرون حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل الحفاظ على مصالح بريطانيا في أوروبا.

ولكن يبدو أن وزير الخارجية الجديد مازال يمد يد الصداقة لجونسون، عندما زار أوكرانيا الشهر الماضي. فقد قال لرئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي خلال الزيارة: «على الرغم من بعض الخلافات مع بوريس جونسون فإنه كان صديقي منذ 40 عاماً».

• اقتبس جونسون عدداً من العبارات من مسرحية هاملت الشهيرة عندما قال: «الموتى المدثرون بالأكفان يُصدرون صريراً وجلبة في الشوارع»، وهذه العبارة قالها في الأساس هوراشيو أحد شخصيات مسرحية هاملت.