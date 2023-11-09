نيودلهي تقيّد استخدام المركبات للحد من الضباب الدخاني

قررت مدينة نيودلهي الهندية تقييد استخدام المركبات للحد من ارتفاع التلوث، حيث ظلت جودة الهواء في العاصمة غير آمنة بشكل خطر، لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من جهود التخفيف.

وتُصنف نيودلهي من بين أكثر المدن تلوثاً في العالم، كل عام، قبل بداية فصل الشتاء، عندما تحبس الرياح الهادئة ودرجات الحرارة المنخفضة الملوثات من مصادر تشمل المركبات والصناعات وغبار البناء وحرق بقايا المحاصيل في الحقول القريبة.

وغطى ضباب دخاني كثيف الأمانة الاتحادية في قلب المدينة في وقت مبكر من يوم الاثنين، وتسبب في انخفاض الرؤية في أجزاء أخرى، مع تزايد المطالب بشأن جودة الهواء الخطرة. ومددت المدينة إغلاق المدارس الابتدائية حتى 10 نوفمبر.

وقالت الحكومة المحلية إنها ستفرض قاعدة المركبات «الفردية» في الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر، لتخفيف مستويات التلوث التي من المتوقع أن ترتفع بعد مهرجان ديوالي الهندوسي، في 12 نوفمبر، حيث يتم إطلاق الألعاب النارية في كثير من الأحيان، على الرغم من الحظر.

وستسمح القاعدة للمركبات ذات أرقام التسجيل الفردية بالسير على الطريق في تواريخ فردية، وكذلك المركبات ذات الأرقام الزوجية في أيام بديلة. وسبق أن قال خبراء البيئة إن القاعدة، التي تم فرضها مرات عدة مع بعض التغييرات منذ عام 2016، كانت أكثر فعالية في إزالة ازدحام الطرق، وأقل فعالية في خفض التلوث.