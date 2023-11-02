انخفاض تعداد سكان اليابان 800 ألف نسمة العام الماضي

يبدو أن الأزمة السكانية في اليابان تتصاعد، بعد انخفاض تعداد سكانها بنحو 800 ألف شخص العام الماضي، وهو الأمر الذي يتردد صداه في دول شرق آسيا الأخرى.

وبحلول الأول من يناير العام الجاري، بلغ إجمالي تعداد سكان اليابان 125.4 مليوناً، بمن فيهم المقيمون الأجانب، وفق المعلومات الصادرة، الأربعاء الماضي، من قبل وزارة الشؤون الداخلية في اليابان. وارتفع تعداد السكان المقيمين الأجانب إلى نحو 289 ألفاً و500 نسمة مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تعادل 10%، إلا أن تعداد السكان اليابانيين تقلص بمقدار 800 ألف و523 نسمة، وذلك في العام الـ14 على التوالي من التقلص في تعداد السكان، أي منذ عام 2009، عندما وصل تعداد السكان إلى ذروته.