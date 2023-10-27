اليابانيون مستاؤون من تصرفات نجوم الـ «يوتيوب» الأجانب خلال زيارتهم للبلاد

نشَر عدد من مشاهير الـ«يوتيوب» الأجانب مقاطع فيديو يتباهون فيها بأنهم استقلوا القطار مجاناً في اليابان، في مثال جديد على التصرفات الغريبة لبعض زوار البلاد والتي تُغضِب اليابانيين الذين يتحسسون أصلاً من السلوكيات الفظة. وقال الـ«يوتيوبر» فيدياس بانايوتو الثلاثاء في تعليق على مقطع فيديو سبق أن نشره في نهاية الأسبوع الجاري على قناته التي يبلغ عدد متابعيها 2.38 مليون متابع «أعتذر لليابانيين إذا جعلتهم يشعرون بالاستياء. لم يكن هذا هدفنا».

وفي الفيديو الذي حصد 381 ألف مشاهدة حتى الثلاثاء، كان هذا القبرصي يخوض تحدياً مع ثلاثة من أصدقائه، يقضي بالتنقّل والسفر في أنحاء اليابان ولكن من دون أن يدفعوا شيئاً. ويظهر فيدياس في مقطع من الفيديو وهو في مرحاض قطار «شينكانسن» الياباني الفائق السرعة، متظاهراً بأنه مريض من أجل التهرب من مدقق التذاكر، ثم لا يلبث أن ينتقل إلى قطار آخر ويستخدم الحيلة نفسها.

ويُشاهد أيضاً وهو يدخل أحد الفنادق ويتظاهر بأنه نزيل للحصول على وجبة إفطار مجانية. ويستمتع الرفاق الأربعة أيضاً بالتسول للحصول على المال من المارة لدفع ثمن تذاكرهم في وسائل النقل. وقالت ناطقة باسم شركة السكك الحديدية جيه آر كيوشو التي تعمل في جنوب غرب اليابان لوكالة فرانس برس «نحن على علم بهذه المسألة، ونحقق في ملابساتها». وأضافت أن الشركة تدرس اللجوء إلى الشرطة. واختتمت بقولها «لم نعد نريدهم»، وحفلت شبكات التواصل الاجتماعي اليابانية بردود الفعل الغاضبة بمعظمها على فيديو فيدياس، وطالب كثر بتوقيف المعنيين به للحؤول دون أن يقلّدهم آخرون.

وقال أحد مستخدمي شبكات التواصل اليابانيين إن بلده «أحد أكثر الدول أماناً في العالم»، رافضاً «أن يدمر الزوار هذه البيئة». وأضاف «إذا كان الكثير من الأجانب مثل هذا، فإننا لم نعد نريدهم».