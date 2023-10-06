ترامب يجلب داخل قاعة المحكمة أعداداً كبيرة من طلبات ماكدونالدز

نقلت طواقم شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة كميات كبيرة من طلبات الطعام إلى محكمة مانهاتن، يوم الإثنين، خلال فترة الاستراحة في المحاكمة لتناول طعام الغداء. ورصدت كاميرات الصحافيين موظفين يرتدون بدلات شركة ماكدونالد ينقلون أكياساً ورقية بنية اللون إلى مجمع سنتر ستريت، حيث كانت تجري محاكمة ترامب بتهمة تضخيم قيمة أعماله بمقدار 2.2 مليار دولار.

لم يتضح من الذي طلب تلك الوجبات، لكن جميع من في المحكمة يعرفون ولع الرئيس السابق بهذه الأطعمة الخفيفة التي تقدمها هذه الشركة. فعندما دخل ترامب البيت الأبيض، كان ينفق بسخاء على عدد كبير من طلبات هذه الشركة، ويقدم للضيوف والموظفين وجبته المفضلة «بيج ماك وفيليه السمك والبطاطا المقلية والحليب المخفوق»، التي تنتجها ماكدونالدز.

وفي وقت سابق من هذا العام، خلال زيارة لمطعم ماكدونالدز بولاية أوهايو، أخبر موظفو ماكدونالدز أنه يعرف قائمة أطعمة ماكدونالدز بشكل أفضل منهم، ثم قدم شطائر البرغر لأفراد المجتمع الذين تأثروا بحادث قطار خرج عن مساره يحمل مواد سامة.

وفي عام 2019، قدم ترامب وجبات ماكدونالدز ووينديز وبرغر كينغ لفريق كليمسون تايجرز لكرة القدم، البطل الوطني للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، الذي زاره في البيت الأبيض.

وقد اعترف الرئيس السابق بأنه يشعر بتحسن عند تناول الوجبات السريعة من ماكدونالدز ووينديز، لأن شركة ماكدونالدز تهتم بالنظافة وإعداد الطعام بشكل صحي وجيد. وذكر في مقابلة أجريت معه عام 2016: «أنا شخص نظيف للغاية، أحب النظافة، وأعتقد أن من الأفضل أن تذهب إلى هناك – يعني ماكدونالدز- بدلاً من الذهاب إلى مكان ليس لديك أي فكرة عن مصدر الطعام الذي يبيعه». وأضاف: «أعتقد أن الطعام الذي تعده ماكدونالدز جيد».

ويبدو أن ترامب يرغب في تناول بعض الأطعمة المريحة، بينما يدافع عن إمبراطوريته التجارية ضد مزاعم الاحتيال التي قدمتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس في الدعوى القضائية المعروفة.

وصل الرئيس السابق، الذي تظهر استطلاعات الرأي حالياً أنه يتقدم حالياً في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 بفارق كبير، إلى المحكمة في مانهاتن السفلى، صباح الإثنين، لإجراء محاكمة برئاسة القاضي آرثر إنجورون، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك طلب ترامب تأجيل المحاكمة المدنية.

• اعترف الرئيس السابق بأنه يشعر بتحسن عند تناول الوجبات السريعة من ماكدونالدز ووينديز، لأن شركة ماكدونالدز تهتم بالنظافة وإعداد الطعام بشكل صحي وجيد.