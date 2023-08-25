الأميرة تشارلين تزور زوجها الأمير ألبرت من وقت لآخر

تعيش الأميرة تشارلين، أميرة موناكو حالياً في سويسرا ولا ترى زوجها إلا من خلال ترتيب موعد محدد معه وفق مصدر مقرب من العائلة. واقترنت تشارلين بأمير موناكو، الأمير ألبرت، منذ عام 2011، ولكن وسائل الإعلام في فرنسا وألمانيا ذكرت أنهما لا يقابلان بعضهما إلا قليلاً. وأمضى الأمير وزوجته أخيراً عطلة مع طفليهما التوأمين، الأمير برنس، والأميرة غابريل، ومع ذلك لم تعد تشارلين إلى القصر مع نهاية العطلة وهي تعيش الآن خارج الدولة.

وقال أحد المقربين من العائلة لصحيفة فويسي الفرنسية، إن الأميرة تشارلين وألبرت «هما زوجا مراسم» وذكرت مجلة بيلد الألمانية بأن «ألبرت وتشارلين هما شريكان جيدان يقتسمان الأدوار من أجل العناية بالأطفال». وأضاف أن تشارلين البطلة الأولمبية السابقة في السباحة وعدت زوجها بالانضمام إليه في المناسبات الرسمية في موناكو وهي قادرة على قضاء مزيد من الوقت مع التوأمين. وغابت تشارلين فترة طويلة عن موناكو بعد أن مكثت في جنوب إفريقيا نحو 10 أشهر، من يناير حتى نوفمبر من عام 2021، بسبب إصابتها بمرض في الأذن منعها من ركوب الطائرة.

وعندما عادت إلى موناكو كان واضحاً أنها ليست على ما يرام، وأنها مرهقة وفق ما قاله الأمير ألبرت، الذي أبلغ مجلة بيبول في ذلك الوقت أن لقاءهما بدأ على نحو طيب، ولكن «اتضح في ما بعد أن تشارلين كانت متعبة ومريضة»، و«أدركت أنها بحاجة للمساعدة»، وأضاف ألبرت «كانت مرهقة ولم تستطع القيام بواجباتها الرسمية، والحياتية بصورة عامة وحتى حياتها العائلية».

وبعد أن أمضت بعض الوقت في موناكو سافرت تشارلين إلى سويسرا للعلاج في عيادة متخصصة، قبل أن تلتقي مع العائلة في مارس 2022. وهذه ليست المرة الأولى التي يمضي فيها الزوجان وقتهما وهما منفصلان، حيث يُقال إنهما بقيا في فندقين مختلفين في ليلتهما الأولى من شهر العسل في جنوب إفريقيا. وهذه الدولة قريبة جداً من قلب الأميرة تشارلين، وهي المكان التي تربت فيه خلال السنوات الأولى من حياتها.

وعلى الرغم من وصولهما الدولة معاً، غادر الزوجان في عربتين منفصلتين، وأقاما في فندقين مختلفين، حيث بقي ألبرت في فندق هيلتون في حين كانت تشارلين في فندق بوكس هوتيل، على بعد نحو 10 أميال من الساحل. وكان التفسير لذلك أن الأمير عقد اجتماعاً في الصباح الباكر، وكان يشعر بالقلق من احتمال أن يعلق في ازدحام المواصلات إذا سافر من خارج المدينة. وأكد مصدر من قصر موناكو في ما بعد أنه «لأسباب عملية كان من الأفضل بالنسبة للأمير الإقامة في فندق هيلتون».

• هذه ليست المرة الأولى التي يمضي فيها الزوجان وقتهما وهما منفصلان، حيث يُقال إنهما بقيا في فندقين مختلفين في ليلتهما الأولى من شهر العسل في جنوب إفريقيا.