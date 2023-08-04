غرق أشهر يخت استقلته الأميرة ديانا ودودي الفايد

اليخت كوجو، المشهور عالمياً، الذي استمتعت به الأميرة ديانا وصديقها دودي فايد، في إجازتهما الصيفية الأخيرة في جنوب فرنسا، غرق يوم السبت في قاع البحر. واختفى كوجو، الذي كان مفضلاً لنجوم هوليوود، تحت أمواج البحر الأبيض المتوسط، بعد اصطدامه بجسم مجهول على بعد نحو 18 ميلاً قبالة بوليو سور مير، على الريفييرا الفرنسية. وقالت الشرطة المحلية إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص كانوا على متنه في أعقاب الحادث، لكن انتهى المطاف بالقارب على عمق نحو 2500 متر (8200 قدم).

وقال أحد الضباط إن الربان أرسل استغاثة بأن اليخت يغرق بسبب تسرب، وتم إرسال قوارب الإنقاذ من أنتيبس، وبعد التأكد من سلامة الجميع، اكتشف رجال الدرك تسرباً كبيراً آخر للمياه على مستوى الهيكل الأمامي الأيمن. وتم استخدام المضخات مع إبقاء المحركات تعمل، لكن هذا لم يمنع القارب من الغرق. ووصلت عمليات الإنقاذ أيضاً، لكنها لم تستطع إنقاذ القارب من الغرق.

تم وضع جميع من كانوا على متن اليخت، بمن فيهم مالك اليخت الإيطالي، في قارب إنقاذ، وأُعيدوا إلى الشاطئ دون إصابات. واختلفت تقارير وسائل الإعلام حول اسم كوجو - وهي كلمة هندية تعني (القوة التي لا يمكن إيقافها)، عندما كان اليخت. لصديق ديانا، دودي الفايد. وأنفق منتج الأفلام المليونير نحو مليون جنيه إسترليني لإعادة تجهيز القارب، واستمالة ديانا على متنه، بينما كانت وسائل الإعلام العالمية تتطلع إلى أخبارهما.

شوهدت ديانا التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 36 عاماً، وهي تتبختر على سطح اليخت، تستمتع بشمس البحر الأبيض المتوسط، وكانت هذه إحدى الصور الأخيرة التي تم التقاطها لها.

تم بناء كوجو في إيطاليا عام 1972 لرجل الأعمال جون فون نيومان.

وتم تزويده بمحركين من 18 أسطوانة، لضمان سرعة قصوى تبلغ 42 عقدة.

ثم باع فون نيومان القارب لابن عدنان خاشقجي، وباعه عدنان فيما بعد لدودي الفايد.