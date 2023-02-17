الكونغرس ينفق 3.6 ملايين دولار من أجل ممشى ميشيل أوباما

لطالما كانت السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، موضوعاً لصنع الأخبار، فإما تكون متحدثة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مؤلفاتها، مثل كتابها «بكمنغ»، وذلك بعد سنوات من خروجها من البيت الأبيض. وآخر هذه الأخبار هو ممشى باسم ميشيل أوباما لممارسي رياضة المشي، خصوصاً أنها كانت من أكبر مشجعي الرياضة للجميع، سواء الكبار أو الصغار.

وكجزء من فاتورة الإنفاق العام التي صدرت عن الكونغرس في ديسمبر الماضي، وتبلغ 1.7 تريليون دولار، خصص عضو الكونغرس الديمقراطي، هانك جونسون، 3.6 ملايين دولار لتوسيع ممر ميشيل أوباما خارج أتلانتا.

وتم إنشاء هذا الممشى في عام 2018، وكان في البداية بطول 3.8 أميال، ويربط حرم جامعة كلاركستون، بولاية جورجيا، مع حديقة غريشام. وتم توسيعه بمسافة 2.2 ميل أخرى عام 2021.

وستعمل الأموال الفيدرالية على توسعة جديدة بطول 4.5 أميال، بحيث يربط الممشى طريق وولدروب مع مدرسة لوثر كينغ الثانوية. وفي نهاية المطاف، تأمل المدينة أن يصل الممشى إلى حديقة ميشيل أوباما، المقترحة إقامتها قريباً، وأن ينضم إلى شبكة من الطرق المخصصة للمشي، ويبلغ طولها نحو 22 ميلاً كجزء من مشروع محلي يطلق عليه اسم «باث».

وعلى الرغم من أن تفاصيل إنشاء الممر الجديد غير واضحة، إلا أن تكاليف التوسعة السابقة بلغت نحو 3.9 ملايين دولار، وتضمن ممراً بعرض 12 قدماً، ويتألف بصورة أساسية من الإسمنت وأجزاء من ممر خشبي، إضافة إلى جسرين حديديين، وفقاً لنشرة صحافية صادرة عن المدينة. وجاء التمويل السابق لهذا المشروع من مصادر محلية، من المدينة المحلية.

تأمل مدينة أتلانتا أن يصل الممشى إلى حديقة ميشيل أوباما، المقترحة إقامتها قريباً، كجزء من مشروع محلي يطلق عليه اسم «باث».